À compter d'aujourd'hui, les clients de Bell de l'Ontario et du Québec peuvent regarder du contenu en continu sur Télé Fibe, sans récepteur.

Les appareils Samsung, LG et Roku sont maintenant compatibles avec l'application Télé Fibe.

MONTRÉAL, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Bell a annoncé aujourd'hui la toute dernière évolution en matière de téléviseurs : la Télé Fibe sans récepteur. Les clients de l'Ontario et du Québec peuvent maintenant regarder du contenu en direct et sur demande sur les télévisions intelligentes et appareils de diffusion en continu compatibles, et ce, sans câbles ni récepteurs.

Cette expérience sans équipement rend l'accès plus facile et la configuration plus rapide et flexible. L'ajout de téléviseurs se fait en toute simplicité : sans technicien, sans appel et sans frais additionnels. Il suffit de télécharger l'application et de commencer à regarder le contenu.

L'application Télé Fibe est maintenant offerte sur plus d'appareils, y compris des téléviseurs intelligents Samsung, LG et Roku compatibles. Vous trouverez une liste complète des appareils compatibles ici.

Citations

« Chez Bell, nous voulons simplifier la vie de nos clients. En éliminant les récepteurs et en proposant la Télé Fibe directement sur les télés intelligentes et les appareils de diffusion en continu déjà à la maison, nous offrons la même expérience exceptionnelle, sans tracas. »

- Blaik Kirby, président de groupe, marché consommateur et petites entreprises, Bell

« En élargissant l'accès à la Télé Fibe aux télés intelligentes LG dotées de la plateforme webOS, nous renforçons notre partenariat de longue date avec Bell et démontrons notre engagement commun à offrir plus de choix, de commodité et de flexibilité au public canadien. La Télé Fibe est maintenant offerte directement sur l'écran d'accueil de LG. Les clients profitent d'un accès plus rapide et intuitif au contenu qu'ils aiment grâce à notre plateforme webOS et à la télécommande Magic. En collaboration avec Bell, nous enrichissons l'offre de contenu et rendons le divertissement de haut calibre plus facile à découvrir et à aimer. »

- Matthew Durgin, vice-président, contenu et services, LG Electronics, Amérique du Nord

« Offrir à nos clients la meilleure expérience qui soit est notre priorité. Nous avons répondu à la demande pour Télé Fibe. Nous avons hâte que nos utilisateurs découvrent tout ce que la Télé Fibe a à offrir. »

- Mary-Anne Taylor, cheffe de la distribution de contenu, Roku Canada

Principales caractéristiques et faits saillants

Combinée aux services Internet de Bell, l'expérience Télé Fibe sans récepteur offre au public la même navigation fluide déjà en place, ainsi que l'enregistreur en nuage, le redémarrage et l'achat de contenu sur demande.

Vous souhaitez toujours utiliser un récepteur?

Pour les clients qui doivent ou préfèrent utiliser un récepteur traditionnel, Bell continue d'offrir des options d'équipement qui répondent à leurs besoins.

Pour obtenir plus de renseignements sur Bell Télé Fibe, visitez le site bell.ca/Tele-Fibe .

À propos de Bell

Bell, est la plus grande entreprise de communications au pays1 et un chef de file des réseaux évolués de fibre optique et sans fil, des services aux entreprises et des médias numériques. En offrant des technologies de nouvelle génération qui tirent parti de solutions infonuagiques et propulsées par l'IA, nous permettons à nos clients de rester connectés, informés et divertis, tout en aidant les entreprises à demeurer compétitives à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées

