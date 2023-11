Bell réduira les investissements prévus dans le réseau de plus d'un milliard de dollars en 2024 et 2025, dont une réduction d'au moins 500 à 600 millions de dollars l'année prochaine en conséquence directe de la décision du CRTC.

MONTRÉAL, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Bell a annoncé aujourd'hui son intention de réduire ses dépenses en immobilisations par plus d'un milliard de dollars en 2024 et en 2025, dont une réduction d'au moins 500 à 600 millions de dollars en 2024. L'entreprise avait prévu investir cette somme pour offrir un accès au réseau Internet haute vitesse sur fibre optique à des centaines de milliers de foyers et d'entreprises supplémentaires dans les collectivités rurales, suburbaines et urbaines.

Cette réduction s'ajoute à une diminution de 100 millions de dollars du budget de dépenses en immobilisations de Bell pour 2023 faite en prévision de la décision du CRTC de poursuivre l'imposition de l'accès de gros au détriment d'investissements essentiels dans les réseaux.

Le réseau optique de Bell est actuellement offert à plus de sept millions de foyers et d'entreprises. Avant la décision du CRTC, le plan à court terme de Bell était de construire un réseau optique haute vitesse pour desservir neuf millions d'emplacements d'ici la fin de 2025. Bell va maintenant reconsidérer les travaux en cours dans toutes les collectivités où elle avait prévu étendre son service et elle réduira le nombre de travaux planifiés en 2025 pour passer de 9 millions d'emplacements à 8,3 millions d'emplacements.

La réduction de l'expansion du réseau de fibre optique est une conséquence directe de la décision du CRTC. La décision d'aujourd'hui oblige Bell à ouvrir son réseau de fibre optique en Ontario et au Québec, mais n'impose pas l'accès aux réseaux de fibre optique jusqu'à l'abonné dans l'ouest du Canada, où plus de trois millions d'emplacements de fibre optique ont été recensés. Si l'intention de la décision est de profiter aux consommateurs, il est arbitraire et capricieux de laisser de côté les consommateurs de l'Ouest canadien. Lorsque Bell s'implante dans une collectivité en offrant l'accès à un service Internet haute vitesse sur fibre optique, elle accroît la concurrence et les clients bénéficient d'un meilleur service, d'une plus grande valeur et de prix plus bas.

« Alors que d'autres entreprises ont réduit leurs investissements au début de la crise de la COVID-19, Bell s'est penchée sur la question et a accéléré ses dépenses en immobilisations annuelles à des niveaux sans précédent afin de fournir aux Canadiens la connectivité fiable dont ils avaient besoin. Depuis 2020, nous avons investi plus de 18 milliards de dollars dans nos réseaux et étendu l'accès au réseau Internet haute vitesse sur fibre optique à plus de trois millions de foyers et d'entreprises à travers le Québec, l'Ontario, la région Atlantique et le Manitoba. Lorsque les politiques publiques en matière de télécommunications soutiennent des investissements majeurs et la création d'emplois, les Canadiens vivant dans des collectivités petites et grandes bénéficient directement de la meilleure technologie de réseau sur le marché. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction, BCE et Bell Canada

L'expansion du réseau de Bell au cours des quatre dernières années a permis d'offrir le service Internet haute vitesse sur fibre optique dans des centaines de collectivités au Québec, en Ontario, dans la région Atlantique et au Manitoba. Cependant, malgré cet investissement de premier plan dans l'industrie, plus de cinq millions d'emplacements sur le plan directeur de Bell n'ont pas encore accès à la technologie de fibre optique. La décision prise aujourd'hui par le CRTC compromet l'expansion du réseau sur fibre de Bell pour un grand nombre de ces foyers et entreprises.

Le réseau optique de Bell offre la technologie Internet la plus rapide au monde et contribue à combler le fossé numérique en permettant aux personnes et aux entreprises qui font partie de collectivités petites ou grandes de prospérer. Pour investir dans la connectivité, ces entreprises du secteur privé ont besoin de politiques publiques qui les soutiennent. En favorisant l'investissement, le gouvernement fédéral pourrait offrir un accès aux services Internet haute vitesse à un plus grand nombre de foyers et d'entreprises tout en luttant contre les disparités fondées sur le lieu de résidence qui existent aujourd'hui dans notre pays.

Faits

Une somme d'un milliard de dollars investie dans les réseaux à large bande et 5G au cours d'une année produit approximativement deux milliards de dollars d'activité économique et soutient jusqu'à 7 000 emplois chez Bell et dans l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement canadienne 1 .

. Le service Internet pure fibre et Wi-Fi de Bell a été nommé le service Internet le plus rapide au Canada dans le rapport des Speedtest Awards d'Ookla pour les premier et deuxième trimestres . Il s'agit d'une analyse semestrielle de la performance des services sur fil et sans fil dans l'ensemble du pays. 2

. Il s'agit d'une analyse semestrielle de la performance des services sur fil et sans fil dans l'ensemble du pays. Le service Internet Fibe de Bell offre la technologie Internet la plus rapide au monde et des vitesses fiables plusieurs fois supérieures à celles proposées par les entreprises de câblodistribution concurrentes.

En 2022, nous avons lancé le service Fibe Gigabit 3.0 de Bell, qui offre des vitesses symétriques de téléchargement en aval et en amont pouvant atteindre trois gigabits par seconde.

Le 31 octobre 2023, Bell MTS a lancé le service Fibe Gigabit 3.0 de Bell au Manitoba , qui propose les vitesses Internet les plus rapides aux Manitobains dans les zones admissibles.

, qui propose les vitesses Internet les plus rapides aux Manitobains dans les zones admissibles. Le service Fibe Gigabit 8.0 de Bell, maintenant offert dans les secteurs admissibles de l' Ontario , offre des vitesses de téléchargement cinq fois plus rapides que le câble et des vitesses de téléversement 250 fois plus rapides que le câble.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce communiqué constituent des déclarations prospectives, y compris les déclarations concernant la réduction attendue de l'extension des réseaux et des dépenses en immobilisations prévue par Bell en réponse à la décision du CRTC de rendre obligatoire l'accès de revendeurs à son réseau fibre jusqu'à l'abonné et les incidences escomptées, nos perspectives d'affaires, objectifs, plans et priorités stratégiques, ainsi que d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative de nos attentes. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs, et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué décrivent nos attentes en date de ce communiqué et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Pour plus de détails au sujet des hypothèses et des risques sous-jacents de certaines déclarations prospectives faites dans le présent communiqué, veuillez vous référer au rapport de gestion annuel de 2022 de BCE Inc. (BCE) daté du 2 mars 2023, au rapport de gestion des premier, deuxième et troisième trimestres 2023 de BCE datés du 3 mai 2023, du 2 août 2023 et du 1er novembre 2023 ainsi qu'au communiqué de BCE daté du 2 novembre 2023 annonçant ses résultats financiers du troisième trimestre de 2023, déposés par BCE auprès des autorités des provinces canadiennes en valeurs mobilières (accessibles à Sedarplus.ca ) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (accessibles à SEC.gov ). Ces documents sont également accessibles à BCE.ca .

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada.3 Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

__________________________ 1Estimation calculée sur la base du tableau 36-10-0594-01, Multiplicateurs d'entrées-sorties, niveau détail, de Statistique Canada pour travaux de génie liés aux communications. 2 D'après l'analyse des données Speedtest IntelligenceMD effectuée par OoklaMD pour le T1 et le T2 2023. 3D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées

