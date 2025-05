Un investissement majeur offrira aux entreprises un accès à des capacités avancées de calcul pour l'IA au Canada

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Pour obtenir une description des facteurs de risque et des hypothèses connexes, veuillez consulter la section Mise en garde concernant les déclarations prospectives plus loin dans le présent communiqué de presse.

MONTRÉAL, le 28 mai 2025 /CNW/ - Bell Canada a annoncé aujourd'hui le lancement du Réseau d'IA tissé de Bell, un investissement majeur en vue de créer le plus important projet de calcul pour l'intelligence artificielle (IA) au pays, s'assurant ainsi que les entreprises canadiennes pourront rester compétitives et prospérer dans une économie mondiale axée sur l'IA.

Le Réseau d'IA tissé de Bell sera développé à l'échelle nationale, en commençant par une supergrappe de centres de données en Colombie-Britannique, laquelle fournira près de 500 MW de capacité de calcul pour l'IA alimentée par l'hydroélectricité, dans six installations.

Le Réseau d'IA tissé de Bell met en valeur la capacité de Bell à fournir des services gérés d'IA de premier plan, lesquels peuvent soutenir les entreprises et les gouvernements pour l'ensemble de leurs besoins en matière d'IA, du développement de stratégies et d'applications au déploiement d'infrastructures.

Cette initiative représente l'objectif à long terme de Bell de stimuler l'innovation en matière d'IA et la croissance économique au Canada. Appuyée par ses technologies de pointe et sa solide approche en matière de souveraineté des données, Bell est prête à ouvrir la voie en offrant des solutions d'IA sécurisées, fiables et transformatrices aux entreprises et aux collectivités partout au pays.

« Le Réseau d'IA tissé de Bell offrira aux entreprises, aux institutions publiques et aux chercheurs canadiens un accès à des services de calcul pour l'IA hautement performants, souverains et écoresponsables. Grâce à cet investissement, Bell renforce immédiatement les capacités de calcul pour l'IA souveraine au Canada, tout en jetant les bases pour continuer à développer l'économie axée sur l'IA. Cette initiative marque un tournant pour notre clientèle, pour le Canada et pour Bell. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction, BCE et Bell Canada

Le Réseau d'IA tissé de Bell à l'échelle nationale

Les premières installations du Réseau d'IA tissé de Bell seront mises en service en juin 2025 avec le lancement de l'installation d'inférence d'IA de 7 MW à Kamloops, en Colombie-Britannique, en partenariat avec Groq, un fournisseur d'inférence d'IA de pointe. D'autres installations d'IA seront mises en service d'ici la fin de 2026, notamment un centre de données d'IA de 26 MW en cours de construction en partenariat avec l'Université Thompson Rivers.

Deux autres centres de données d'IA d'une capacité combinée de plus de 400 MW sont en phase de planification avancée avec les intervenants.

Le Réseau d'IA tissé de Bell comprend :

Deux installations d'IA de 7 MW qui seront opérationnelles cette année. La première ouvrira à Kamloops , en Colombie-Britannique, en juin 2025, et sera alimentée par les unités de traitement linguistique de pointe de Groq, conçues pour accélérer les tâches d'inférence d'IA, en particulier pour les grands modèles de langage. La deuxième installation ouvrira à Merritt , en Colombie-Britannique, d'ici la fin de l'année.

, en Colombie-Britannique, en juin sera alimentée par les unités de traitement linguistique de pointe de Groq, conçues pour accélérer les tâches d'inférence d'IA, en particulier pour les grands modèles de langage. La deuxième installation ouvrira à , en Colombie-Britannique, d'ici la fin de l'année. Deux centres de données d'IA supplémentaires de 26 MW à Kamloops . Le premier ouvrira en 2026 à l'Université Thompson Rivers, suivi d'un deuxième centre de données de 26 MW en 2027.

. Le premier ouvrira en 2026 à l'Université Thompson Rivers, suivi d'un deuxième centre de données de 26 MW en 2027. Deux centres de données d'IA en phase de planification avancée, qui seront conçus pour des charges de travail d'IA à haute densité, alimentés par de l'hydroélectricité, une énergie propre, et d'une capacité totale de plus de 400 MW.

D'autres installations prévues à l'échelle du pays tireront parti des actifs immobiliers de Bell afin d'accroître davantage la capacité du Réseau d'IA tissé de Bell.

« Le secteur de l'IA en Colombie-Britannique est robuste et en croissance rapide. La supergrappe de centres de données contribuera à stimuler l'innovation, à créer des emplois et à consolider notre statut de pôle émergent en matière d'IA à l'échelle mondiale. »

- Diana Gibson, ministre de l'Emploi, du Développement économique et de l'Innovation, gouvernement de la Colombie-Britannique

Une technologie de calcul avancée propulsée par Groq

Bell a choisi Groq à titre de partenaire de son infrastructure d'inférence en vue de soutenir le développement de l'IA souveraine au Canada et de garantir aux clients l'accès à la technologie la plus récente pour alimenter leurs charges de travail d'IA. Les unités de traitement linguistique évoluées de Groq offrent des performances d'inférence plus rapides à des coûts par jeton nettement inférieurs à ceux des autres options sur le marché.

« La technologie avancée des unités de traitement linguistique de Groq, alliée à la vaste infrastructure de fibre optique de Bell, établit une nouvelle norme en matière d'inférence de l'IA. Nous sommes ravis d'apporter ces capacités au Canada et d'améliorer considérablement la performance et l'abordabilité des applications propulsées par l'IA. »

- Jonathan Ross, chef de la direction et fondateur, Groq

Un partenariat académique avec l'Université Thompson Rivers

Le centre de données de l'Université Thompson Rivers sera conçu pour héberger l'entraînement et l'inférence de l'IA. Il offrira aux étudiants et aux professeurs un accès à des capacités avancées de calcul, à la fois à l'université et à l'échelle nationale grâce à l'intégration avec le réseau BCNET. Le centre de données est également intégré au réseau énergétique du quartier, la chaleur résiduelle étant réutilisée pour alimenter les bâtiments de l'Université Thompson Rivers.

« L'Université Thompson Rivers est fière de s'associer à cette initiative révolutionnaire, positionnant Kamloops et la Colombie-Britannique à l'avant-garde de l'innovation en matière d'IA durable. Cette collaboration créera des occasions inédites pour les étudiants, les chercheurs et notre communauté. »

- Shannon Wagner, vice-rectrice aux affaires académiques par intérim, Université Thompson Rivers

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada1. Elle fournit un ensemble évolué de services Internet, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause.

1 D'après le total des revenus et le nombre total de connexions clients combinées.

Questions des médias :

Ellen Murphy

[email protected]

Questions des investisseurs :

Richard Bengian

[email protected]

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse constituent des déclarations prospectives et comprennent, sans s'y limiter des déclarations concernant le lancement prévu, par Bell Canada, de Bell AI Fabric en vue de créer le projet de calcul en IA le plus important au pays, le montant prévu de l'investissement qui devrait être effectué, le nombre prévu de centres de données d'IA qui devraient être mis en service en 2025, en 2026 et en 2027, l'objectif à long terme de Bell Canada consistant à stimuler l'innovation en IA et à favoriser la croissance économique au Canada, les avantages qui devraient découler du lancement de Bell AI Fabric, ainsi que d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995.

Les déclarations prospectives font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, donnant lieu à la possibilité que les résultats ou événements réels diffèrent de façon significative de nos attentes. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs, et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse décrivent les attentes de Bell Canada en date du présent communiqué de presse et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, Bell Canada ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Les déclarations prospectives faites dans le présent communiqué de presse, y compris concernant le montant prévu de l'investissement qui devrait être effectué et le nombre prévu de centres de données d'IA qui devraient être mis en service en 2025, en 2026 et en 2027, font l'objet de certains risques et incertitudes et reposent sur certaines hypothèses, notamment, sans s'y limiter, le succès du lancement de Bell AI Fabric, la mise en service en temps opportun de chaque centre de données d'IA prévu, la demande de solutions générées par l'IA de la part des entreprises, des chercheurs et des institutions publiques, ainsi que la performance financière de Bell Canada et les liquidités disponibles pour financer le projet de Bell AI Fabric. Par conséquent, rien ne garantit que les déclarations prospectives faites dans le présent communiqué de presse, y compris concernant le montant prévu de l'investissement qui devrait être effectué et le nombre prévu de centres de données d'IA qui devraient être mis en service en 2025, en 2026 et en 2027, se concrétiseront. Pour plus de renseignements sur les hypothèses et les risques sous-jacents à certaines déclarations prospectives faites dans le présent communiqué de presse, se reporter au rapport de gestion annuel de 2024 de BCE Inc. (BCE) daté du 6 mars 2025, au rapport de gestion du premier trimestre de 2025 de BCE daté du 7 mai 2025 et au communiqué de presse de BCE daté du 8 mai 2025 annonçant ses résultats pour le premier trimestre de 2025, déposés auprès des autorités des provinces canadiennes en valeurs mobilières (disponibles à sedarplus.ca) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles à SEC.gov). Ces documents sont également disponibles à BCE.ca.

SOURCE Bell Canada (MTL)