MONTRÉAL, le 3 août 2022 /CNW/ - L'équipe Bell est endeuillée par le décès de Jean de Grandpré, ancien chef de la direction de Bell Canada et fondateur de BCE, qui est décédé le week-end dernier à l'âge de 100 ans. M. de Grandpré a joué un rôle déterminant dans la transformation de l'industrie des télécommunications au Canada et était un leader important dans le milieu des affaires.

« Je suis attristé par le décès de M. de Grandpré qui était un grand modèle et une source d'inspiration pour moi et pour beaucoup d'entre nous dans l'industrie des télécommunications, a déclaré Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE et de Bell. Au nom de toute l'équipe de Bell, je présente nos plus sincères condoléances à la famille de M. de Grandpré, à ses amis et à tous ceux qui ont eu le grand privilège de le connaître. »

M. de Grandpré s'est joint à l'équipe Bell à titre de chef du contentieux en 1966, puis a gravi les échelons de la haute direction de l'entreprise jusqu'à devenir chef de la direction et président du Conseil en 1976, jouant un rôle important dans la création de BCE (Bell Canada Entreprises) en 1983. Il a dirigé Bell au cours d'une période de notre histoire marquée par les transformations comme le lancement des services de téléphonie mobile, les débuts technologiques de la fibre optique et l'essor de l'utilisation des ordinateurs personnels.

Reconnu pour son mentorat auprès des futurs leaders de Bell, M. de Grandpré disait souvent que « ce sont les gens qui font l'entreprise ». Il était également Compagnon de l'Ordre du Canada, chancelier émérite de l'Université McGill, membre à vie de l'Association du Barreau canadien et membre du Barreau du Québec. Sa biographie, L'héritage d'un géant, a été publiée en 2019.

