Bell Cause pour la cause soutient l'accès aux services de santé mentale à la fine pointe de la technologie offerts à l'hôpital Civic de Brampton

BRAMPTON, ON, le 27 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Bell Cause pour la cause a annoncé aujourd'hui un don de 420 000 $ à William Osler Health (Osler) System afin d'appuyer une nouvelle clinique de stimulation magnétique transcrânienne répétitive (SMTr) à l'hôpital Civic de Brampton d'Osler. La clinique fait partie du programme innovateur Stepped Care d'Osler fournissant un traitement à haute intensité à la fine pointe de la technologie à des patients atteints de maladie mentale.

« Bell Cause pour la cause est fière de soutenir l'amélioration de l'accès aux plus récentes innovations en matière de soins de santé mentale grâce au programme Stepped Care d'Osler offert à l'hôpital Civic de Brampton, a affirmé Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. L'ajout d'une clinique de SMTr au programme améliorera réellement la vie des résidents de Brampton et de ses environs qui souffrent de maladies mentales. »

La SMTr constitue un traitement novateur pour les personnes souffrant de dépression majeure et de trouble de stress post-traumatique (TSPT) pour lesquelles les médicaments peuvent ne pas être efficaces ou ne pas être une option. Ces traitements sécuritaires et non invasifs utilisent un champ magnétique pour stimuler les neurones du cerveau impliqués dans le contrôle des émotions. Avec des traitements répétés, le champ magnétique modifie le fonctionnement du cerveau pour apaiser les symptômes de la dépression et améliorer le moral, avec peu ou pas d'inconfort. Grâce au don de Bell Cause pour la cause, Osler sera en mesure d'acquérir et d'installer une gamme complète d'appareils de SMTr, tandis qu'un autre don de 50 000 $ de l'équipe de psychiatres d'Osler elle-même permettra de doubler le nombre de patients pouvant être traités à tout moment.

« Chaque mois, plus de 1 400 patients externes sont dirigés vers le service de santé mentale et de dépendance d'Osler, et 70 % d'entre eux cherchent à obtenir un traitement pour la dépression, explique Kiki Ferrari, vice-présidente exécutive des opérations cliniques à William Osler Health System. Grâce à ce don de Bell Cause pour la cause, Osler est devenu un des premiers hôpitaux communautaires de l'Ontario à offrir le traitement par SMTr, offrant ainsi une option novatrice à un nombre grandissant de patients qui pourront profiter de traitement supplémentaire et de soutien dans le cadre de leur cheminement en santé mentale. »

Osler offre un des plus importants programmes d'hôpitaux communautaires en santé mentale et en dépendance de la province, qui comprend des services d'urgence, d'hospitalisation et de consultation externe à ses trois sites. L'hôpital civique de Brampton et les services d'urgence de l'hôpital General d'Etobicoke d'Osler reçoivent le plus grand nombre de patients atteints de maladie mentale et de dépendance en Ontario.

« Le traitement par SMTr est exceptionnel, particulièrement pour les patients atteints de dépression résistant au traitement et ceux qui ne tolèrent pas les médicaments en raison de leurs effets secondaires, explique Dr Razi Sayeed, chef de la psychiatrie et directeur médical, William Osler Health System. Cet incroyable don aura des répercussions immédiates et directes sur nos patients, et nous sommes reconnaissants de cette aide, qui nous permet d'offre à davantage de personnes des soins innovants. »

En 2019, le programme de santé mentale et de dépendance d'Osler a mis en œuvre un modèle de soins innovateur, le programme Stepped Care, afin de simplifier la façon dont les patients ont accès aux services externes en santé mentale et dépendance et de leur offrir des options de traitement adéquates. Grâce à ce programme en quatre étapes, les patients reçoivent le niveau de service dont ils ont besoin, ce qui permet de réserver les traitements les plus intenses et nécessitant le plus de ressources pour les patients dont les besoins sont les plus complexes. Le programme a permis de doubler avec succès le programme et les services d'intervention pour les patients externes d'Osler, sans changements apportés à la main-d'œuvre, à l'espace ou aux ressources.

« Ce don de Bell Cause pour la cause fournit des traitements à la fine pointe de la technologie pour les patients en santé mentale de notre collectivité, particulièrement pour ceux qui doivent actuellement se déplacer au centre-ville de Toronto pour obtenir leur traitement, a déclaré Ken Mayhew, président et chef de la direction, Osler Foundation. Nous tenons également à exprimer notre gratitude au Dr Razi Sayeed et à son équipe de psychiatres, qui se sont mobilisés et ont eux-mêmes offert un don servant à l'achat d'une deuxième machine SMTr, permettant ainsi de doubler la quantité de patients pouvant recevoir près de chez eux des soins en santé mentale à la fine pointe de la technologie. »

La Journée Bell Cause pour la cause aura lieu le 29 janvier

Osler se joint à Bell pour inviter l'ensemble de la population à prendre part à la conversation sur la santé mentale durant cette journée. Bell versera 5 cents au profit de programmes canadiens en santé mentale pour chacune de ces communications réalisées le 29 janvier, et cela, sans que les participants n'aient à payer d'autres frais que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services pour Internet et leur service de téléphonie :

Appels : Chaque appel mobile et interurbain effectué par les clients des services sans fil et téléphoniques de Bell.

Messages texte : Chaque message texte envoyé par les clients des services sans fil de Bell.

Twitter : Chaque tweet et rediffusion de tweet utilisant le mot-clic #BellCause et présentant l'émoji spécial Bell Cause pour la cause, et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Twitter.com/Bell_Cause.

Facebook Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur la page Facebook.com/BellCausePourLaCause et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause.

Instagram : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Instagram.com/bell_cause.

Snapchat : Chaque utilisation du filtre Bell Cause pour la cause et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause.

YouTube : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse YouTube.com/BellCanada.

À propos de Bell Cause pour la cause

L'initiative en santé mentale Bell Cause pour la cause repose sur quatre grands piliers d'intervention : Lutte contre la stigmatisation, Soins et accès, Recherche et Santé au travail. Depuis son lancement en septembre 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 000 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

À propos de William Osler Health System et de sa fondation :

William Osler Health System est un système hospitalier, comprenant l'hôpital Civic de Brampton, le centre commémoratif Peel pour la santé et le bien-être intégrés, ainsi que l'hôpital General d'Etobicoke, qui dessert 1,3 million de résidents de Brampton, d'Etobicoke et des communautés environnantes dans la région Centre-Ouest. Les services d'urgence d'Osler sont parmi les plus visités du Canada, et son programme de main-d'œuvre et de prestation des soins est un des plus importants de la province. La fondation William Osler Health System cherche à créer une communauté plus saine à l'aide de dons inspirant ses communautés à investir dans la prestation de soins de santé exceptionnels près de chez soi.

