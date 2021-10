Bell Cause pour la cause lance sa série de balados sur la santé mentale des personnes noires, autochtones et de couleur

Des experts en santé et des invités au vécu pertinent discutent des répercussions du racisme sur la santé mentale

MONTRÉAL, le 4 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Bell Cause pour la cause présente une nouvelle série de balados sur la santé mentale, From Where We Stand: Conversations on Race and Mental Health, animée par Anne-Marie Mediwake de Your Morning sur CTV, par Jamar McNeil, co-animateur de Marilyn Denis and Jamar de CHUM 104.5 sur iHeartRadio Canada, et par Candy Palmater, présentatrice et comédienne. À compter du 6 octobre et au cours des six semaines suivantes, la série explorera les problèmes de santé mentale qui touchent les communautés culturelles au Canada, avec l'aide d'experts en santé mentale et d'invités des communautés noires, autochtones et de couleur.

« Bell Cause pour la cause est heureuse de lancer cette nouvelle série de balados sur la santé mentale afin de mettre en lumière la santé mentale dans les communautés culturelles, a déclaré Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. Lors des conversations balados, les échanges entre les experts en santé mentale et les personnes ayant des expériences vécues provenant des communautés culturelles contribueront à faire avancer la cause de la santé mentale et du mieux-être d'une façon nouvelle et nécessaire. »

La série de balados mettra en vedette des invités qui raconteront leur histoire personnelle et leur parcours en matière de santé mentale aux côtés d'experts en santé mentale issus de communautés noires, autochtones et de couleur, qui pourront aider les Canadiens à comprendre les répercussions du racisme et des injustices sur la santé mentale. Les épisodes hebdomadaires du balado aborderont un large éventail de sujets, notamment le traumatisme intergénérationnel, les expériences d'immigrants de première génération, les barrières linguistiques et l'incidence de la stigmatisation sur la santé mentale des hommes.

« C'est un honneur pour moi d'animer cette nouvelle et importante série de balados de Bell Cause pour la cause avec mes co-animateurs, Jamar McNeil et Candy Palmater, a affirmé Anne-Marie Mediwake. Ces conversations ont déjà lieu entre amis et membres de familles de communautés ethniques et marginalisées à travers le pays. Ce balado leur offre un cercle où se rassembler pour offrir de l'aide, aider d'autres personnes à guérir et présenter des perspectives sur les luttes auxquelles sont confrontés les Canadiens qui vivent avec le racisme et la façon unique dont ce dernier influe sur la santé mentale. Nous ne nous contentons pas d'entendre des récits, nous fournissons aussi une aide et des ressources d'experts. J'invite tous les Canadiens à participer avec nous à ces importantes conversations. »

Pour vous abonner à la série de balados From Where We Stand: Conversations on Race and Mental Health, veuillez visiter iHeartRadio, Amazon, Apple, Google ou Spotify. La série sera également mise à la disposition des stations de radio pour être diffusée par Orbyt Media : [email protected] .

Le balado On cause sur Noovo Moi

Plus tôt dans l'année, Joanie Gonthier, ambassadrice de Bell Cause pour la cause, a également animé une série de balados sur la santé mentale, offerte sur la plateforme Noovo Moi. On cause met en vedette des invités spéciaux qui discutent de divers sujets en lien avec la santé mentale et racontent leur histoire personnelle. La deuxième saison de la série est en cours de production.

« Discuter des enjeux de santé mentale avec d'autres personnalités publiques m'a permis de mieux comprendre le vécu et l'expérience personnelle de chacun et de démystifier les préjugées qui, trop souvent, nous empêchent d'aller chercher de l'aide, a déclaré Joanie Gonthier. Grâce à la plateforme Noovo Moi, je suis heureuse que les balados On cause puissent rejoindre encore plus de personnes pour leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls. »

Le Fonds diversité Bell Cause pour la cause

Le Fonds diversité Bell Cause pour la cause soutient la santé mentale et le bien-être au sein des communautés noires, autochtones et de couleur à l'échelle du Canada. Depuis son lancement en 2020, le Fonds diversité a versé 2,25 millions de dollars en dons pour soutenir les organismes qui travaillent à améliorer l'accès aux soins de santé mentale pour les membres des communautés noires, autochtones et de couleur au Canada.

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise envers la santé mentale au Canada. Il repose sur les quatre piliers d'intervention suivants : Lutte contre la stigmatisation, Soins et accès, Recherche et Leadership en milieu de travail. Depuis son lancement en septembre 2010, Bell Cause pour la cause a uni ses efforts à ceux de plus de 1 300 organismes offrant des ressources et des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

