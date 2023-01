Bell Cause pour la cause lance une nouvelle année d'actions pour la santé mentale le 25 janvier

La nouvelle campagne, appelée On doit changer ça , met clairement l'accent sur les principaux défis auxquels sont confrontés les Canadiens et demande explicitement à tous de contribuer à créer des changements concrets

Bell Média propose une programmation spéciale en français et en anglais, dont le nouveau documentaire animé par Marie-Mai présenté sur Canal Vie, Canal D, Crave et Noovo

MONTRÉAL, le 9 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le Canada connaît une crise de la santé mentale, et la campagne de la Journée Bell Cause pour la cause entame la nouvelle année en braquant les projecteurs sur le besoin croissant de services en santé mentale et la nécessité d'apporter du changement. Elle invite les Canadiens à poser des gestes significatifs pour la santé mentale lors de la Journée Bell Cause pour la cause et tout au long de l'année. Dans le cadre des actions propres à Bell et pour marquer le début d'une nouvelle ère pour Bell Cause pour la cause, un changement fondamental est apporté à la campagne de cette année. Bell annonce aujourd'hui le versement de dix millions de dollars supplémentaires vers l'atteinte de son objectif de 155 millions de dollars à des programmes canadiens de santé mentale. Cette mesure remplacera le don de cinq cents auparavant versé par Bell pour chaque interaction faite lors de la Journée Bell Cause pour la cause. Bell ne s'était jamais jusqu'à présent engagée à apporter un financement d'une telle somme à l'occasion de la Journée Bell Cause pour la cause, et elle mettra davantage l'accent sur les gestes concrets que nous pouvons tous poser au long de l'année pour créer des changements. De plus, des organismes de santé mentale qui offrent du soutien et des services aux Canadiens aux prises avec des problèmes de santé mentale partout au pays et fièrement appuyés par Bell Cause pour la cause seront présentés lors de la Journée Bell Cause pour la cause.

Bell Cause pour la cause entame la nouvelle année en s’engageant à verser un montant additionnel de dix millions de dollars à des programmes de santé mentale avant la Journée Bell Cause pour la cause et invite tout le monde à se rassembler pour la Journée nationale de la santé mentale au Canada le 25 janvier (Groupe CNW/Bell Canada)

Il y a 13 ans, le programme Bell Cause pour la cause s'est fixé comme objectif de s'attaquer à la stigmatisation associée à la maladie mentale. Depuis, la Journée Bell Cause pour la cause est devenue la plus importante conversation sur la santé mentale au monde, faisant croître la sensibilisation et aidant à des changements concrets. Cependant, il reste encore beaucoup à faire. Les niveaux d'anxiété sont élevés dans la population, des personnes en difficulté ne reçoivent pas l'aide dont elles ont besoin et d'autres en arrivent au suicide. Les problèmes de santé mentale et les troubles liés à l'usage de substances toucheront un Canadien sur trois au cours de sa vie. C'est maintenant le moment d'unir nos forces, de passer à l'action et de montrer notre soutien de manière utile et percutante pour nous assurer que tous les Canadiens puissent accéder aux ressources dont ils ont besoin pour leurs problèmes de santé mentale et de dépendance. Ce changement commence avec l'engagement de Bell Cause pour la cause à verser dix millions de dollars supplémentaires à des organismes et initiatives de santé mentale. Ce montant servira à financer de très importants projets tout au long de l'année.

« En tant que pays, nous avons réalisé d'excellents progrès pour faire avancer la cause de la santé mentale et modifié les attitudes et les comportements à l'égard des maladies mentales. Malgré ces pas de géant, nous devons tous agir et en faire plus pour lutter contre cette crise pancanadienne de santé mentale. Nous sommes à un moment décisif, une période où un changement s'impose de toute urgence. C'est donc avec grand plaisir que j'annonce l'engagement de Bell à verser dix millions de dollars supplémentaires à des organismes et initiatives de santé mentale. De plus, à l'occasion de la Journée Bell Cause pour la cause, nous allons attirer l'attention sur des organismes communautaires qui contribuent à créer ces changements positifs et à faire progresser le soutien en santé mentale. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction, Bell Canada et BCE

« La campagne de cette année marque le début d'une nouvelle ère plus audacieuse pour Bell Cause pour la cause. Avec nos partenaires et des organismes de partout au pays, nous avons contribué à mieux faire connaître les maladies mentales et la dépendance. Bell Cause pour la cause investit fièrement dans ces organismes toute l'année. Cependant, des actions courageuses sont requises maintenant plus que jamais. Trop de Canadiens sont encore aux prises avec des troubles de santé mentale et de dépendance et ne reçoivent pas l'aide dont ils ont besoin. On doit changer ça. »

- Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

Les statistiques sont alarmantes :

Plus de 200 Canadiens font une tentative de suicide chaque jour, et 12 en meurent.

56 % des personnes en difficulté dans ce pays ne reçoivent pas l'aide dont elles ont besoin.

Un Canadien sur quatre connaît des niveaux élevés d'anxiété.

Le nombre de décès par surdose d'opioïdes au Canada a augmenté de plus de 90 % durant la pandémie. Il est maintenant de 20 par jour.

Pour en savoir plus sur ces statistiques, veuillez visiter Bell.ca/cause .

On doit changer ça. Passons à l'action lors de la Journée Bell Cause pour la cause et tout le reste de l'année!

Le 25 janvier et chaque jour de l'année, nous pouvons tous prendre des mesures significatives pour créer des changements positifs. La campagne On doit changer ça demande à chacun de jouer un rôle et donne des exemples pratiques de façons de contribuer à créer des changements positifs dans nos foyers, nos écoles, nos milieux de travail et nos communautés. Voici certains gestes que nous pouvons tous poser :

C hoisissez et soutenez un organisme en santé mentale

hoisissez et soutenez un organisme en santé mentale H issez la lutte contre la stigmatisation vers de nouveaux sommets en engageant la conversation

issez la lutte contre la stigmatisation vers de nouveaux sommets en engageant la conversation A pprenez-en plus sur ce que fait votre école, votre employeur ou votre collectivité pour changer les choses en santé mentale

pprenez-en plus sur ce que fait votre école, votre employeur ou votre collectivité pour changer les choses en santé mentale N ourrissez votre bien-être et appliquez des stratégies favorisant une santé mentale positive

ourrissez votre bien-être et appliquez des stratégies favorisant une santé mentale positive G uidez vos proches qui ont des enjeux de santé mentale vers des ressources

uidez vos proches qui ont des enjeux de santé mentale vers des ressources E ncouragez une initiative ou un événement en soutien à la santé mentale

ncouragez une initiative ou un événement en soutien à la santé mentale Ralliez-vous au mouvement et partagez vos actions en utilisant le mot-clic #BellCause

Veuillez visiter Bell.ca/cause pour obtenir d'autres idées et faites part de vos actions en utilisant le mot-clic #BellCause pour aider à inspirer d'autres personnes à se joindre au mouvement pour créer des changements positifs.

Campagne multimédia

La campagne multimédia nationale Bell Cause pour la cause 2023, intitulée On doit changer ça, souligne les crises de santé mentale auxquelles les Canadiens sont confrontés de manière très réelle et personnelle, et lance un appel collectif à l'action et au changement. Lors de la Journée Bell Cause pour la cause, nous présenterons des organismes en santé mentale de partout au Canada qui s'attaquent à la crise et créent des changements concrets pour les personnes de leur collectivité afin que davantage de Canadiens puissent découvrir les types de soutien et de services offerts et les endroits où ils peuvent obtenir de l'aide.

« Les Canadiens méritent de recevoir des soins de santé mentale, peu importe où et quand ils en ont besoin. Pourtant, des millions de personnes n'y ont actuellement pas accès. Nous sommes heureux de voir le travail de Bell orienté vers l'action grâce à la Journée Bell Cause pour la cause, qui unit les Canadiens autour de la valeur du soutien en santé mentale et de son besoin. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser la crise de la santé mentale au Canada s'aggraver. Il est temps d'agir pour protéger, promouvoir et renforcer la santé mentale pour tous. Nous avons tous droit à des soins de santé mentale universels. »

- Margaret Eaton, cheffe de la direction, bureau national, Association canadienne pour la santé mentale

L'engagement à long terme de Bell à l'égard de la santé mentale

Œuvrant avec des partenaires pour atteindre le même objectif, Bell investit dans des centaines d'organismes partout au pays afin d'améliorer l'accès au soutien et aux services en santé mentale et de contribuer à créer un changement. En comptant le don supplémentaire de dix millions de dollars annoncé aujourd'hui, l'entreprise a versé plus de 139 millions de dollars dans le cadre de son objectif de faire don de 155 millions de dollars. Voici quelques-unes de ses initiatives pour 2023 :

Le Fonds communautaire Bell Cause pour la cause, un programme annuel qui verse des dons pouvant atteindre 25 000 dollars à des initiatives en santé mentale locales et communautaires

à des initiatives en santé mentale locales et communautaires Le Fonds diversité Bell Cause pour la cause, qui soutient la santé mentale et le bien-être au sein des communautés noires, autochtones et de couleur à l'échelle du Canada

Le Fonds postsecondaire Bell Cause pour la cause, qui aide les services de santé mentale offerts aux étudiants

Un nouveau financement offert pour d'autres projets en santé mentale

Bell soutient également ses employés et les membres de leur famille admissibles au moyen de programmes en milieu de travail, comme la couverture illimitée des services de santé mentale. Dans le cadre de l'engagement de Bell à donner l'exemple dans son propre milieu de travail et à encourager l'engagement au travail au pays, l'entreprise offre maintenant gratuitement le programme de certification Leadership en santé mentale au travailMC à certains partenaires de Bell et de Bell Cause pour la cause.

Programmation de Bell Média

Dans le cadre de la nouvelle campagne de la Journée Bell Cause pour la cause, Bell Média proposera une programmation spéciale sur la santé mentale en français et en anglais sur ses plateformes télévisuelles, radio et numériques, dont le documentaire en français ACCRO : TROUBLES DE DÉPENDANCES animé par Marie-Mai présenté sur Canal Vie, Canal D, Crave et, plus tard, sur Noovo.

Veuillez visiter Bell.ca/Cause pour voir des exemples d'actions que nous pouvons tous prendre et en apprendre davantage sur certains des extraordinaires organismes en santé mentale qui contribuent à créer des changements positifs en améliorant l'accès au soutien et aux services en santé mentale dans les collectivités d'un océan à l'autre. Téléchargez la trousse Bell Cause pour la cause et les guides de conversation, et faites part de vos actions sur les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic #BellCause.

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise à l'égard de la santé mentale au Canada. Reposant sur quatre piliers d'intervention, soit la lutte contre la stigmatisation, les soins et l'accès, la recherche et le leadership en milieu de travail, il s'inscrit dans l'initiative Mieux pour tous . Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 400 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

