Bell Cause pour la cause appuie la rénovation de cinq services psychiatriques au Saguenay-Lac-Saint-Jean

CHICOUTIMI, QC, le 28 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Bell Cause pour la cause annonce aujourd'hui la remise d'un don de 225 000 $ à la Fondation de ma vie pour le réaménagement de cinq services en psychiatrie dans trois hôpitaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le don de Bell, en plus de l'investissement de 75 000 $ de la Fondation, aura une incidence considérable sur les patients de la région et leurs familles en leur offrant un meilleur soutien, près de chez eux.

« Bell Cause pour la cause est fière de travailler avec la Fondation de ma vie pour contribuer à améliorer l'accès à des soins en santé mentale près de chez soi pour les personnes aux prises avec une maladie mentale au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mentionne Karine Moses, présidente, direction du Québec, Bell. Nos investissements combinés contribueront à créer des lieux plus accueillants pour les personnes recevant un traitement et leurs familles. Un environnement où les patients sont traités avec dignité et respect entraîne de meilleurs résultats. »

Les dons de Bell Cause pour la cause et de la Fondation de ma vie seront utilisés pour réaménager trois services psychiatriques à l'Hôpital de Chicoutimi, en plus de ceux de l'Hôpital d'Alma et de l'Hôpital de Roberval, créant ainsi un environnement apaisant et accueillant qui offrira confort et soutien aux personnes recevant des services en santé mentale. Les patients et le personnel soignant seront parties prenantes de la planification du projet, entre autres pour l'amélioration des salles d'entraînement et de détente, le réaménagement des salles à manger et aires communes, ainsi qu'un accès à l'extérieur et des locaux sécuritaires et invitants pour les rencontres avec les familles.

« Ces investissements nous permettront d'améliorer le quotidien de nos patients lors d'une période d'hospitalisation, et ce, pour chacun des services de la région, précise le Dr Laurent Coulloudon, chef régional du service de psychiatrie pour le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces nouveaux aménagements rendront nos milieux de soins psychiatriques plus stimulants et plus normalisants. »

Si d'une part, le don de Bell finance les travaux de rénovation des trois hôpitaux, l'investissement de 75 000 $ de la Fondation de ma vie augmentera quant à lui l'offre de services en santé mentale. Cela permettra d'offrir cinq groupes d'autogestion supplémentaires, pilotés par les organismes communautaires en santé mentale sur le territoire, pour un total de dix-sept chaque année. De plus, en collaboration avec la Fondation Équilibre, des fonds seront également consacrés à la réalisation de projets supplémentaires par des établissements et organismes œuvrant en santé mentale dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce montant permettra de maintenir et de développer des services de qualité en matière de traitement, de réadaptation et de réinsertion sociale.

« Ce projet est porté par une vision de collaboration entre plusieurs fondations, rendue possible par la démarche novatrice et l'ouverture de la Fondation de ma vie, souligne Julie Lavoie, directrice des programmes en santé mentale et dépendance et du programme jeunesse du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. « Nous croyons tous que le rétablissement et l'accès aux services dans chacun des territoires sont importants pour répondre aux besoins de la clientèle et pour faire une différence dans leur vie. »

« Cet investissement majeur de la part d'un partenaire de longue date est un gage de confiance sans équivoque de Bell à l'égard de la Fondation de ma vie et nul doute que ce projet aura des impacts déterminants pour les patients du Saguenay-Lac-Saint-Jean et leurs familles, explique Jean-François Girard, président du conseil d'administration de la Fondation de ma vie. Réunir quatre fondations régionales pour appuyer un projet de si grande envergure est une première dans notre région et une grande source de fierté pour nous. »

La Journée Bell Cause pour la cause aura lieu demain

Demain, le 29 janvier, aura lieu la 10e Journée Bell Cause pour la cause. Pour l'occasion, la Fondation de ma vie, la Fondation Équilibre, la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma, la Fondation du Domaine du Roy et le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean s'unissent à Bell pour inviter tout le monde à participer à la conversation sur la santé mentale. Bell versera 5 ¢ au profit de programmes canadiens en santé mentale pour chacune de ces interactions réalisées le 29 janvier, et cela, sans que les participants aient à payer d'autres frais que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services Internet et service de téléphonie :

Appels : Chaque appel mobile et interurbain effectué par les clients des services sans fil et téléphoniques de Bell.

Messages texte : Chaque message texte envoyé par les clients des services sans fil de Bell.

Twitter : Chaque tweet et rediffusion de tweet utilisant le mot-clic #BellCause et présentant l'émoji spécial Bell Cause pour la cause, et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Twitter.com/Bell_Cause .

et présentant l'émoji spécial Bell Cause pour la cause, et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse . Facebook : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur la page Facebook.com/BellCausePourLaCause et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause.

et chaque utilisation du cadre Bell Cause pour la cause. Instagram : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Instagram.com/bell_cause .

. Snapchat : Chaque utilisation du filtre Bell Cause pour la cause et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause.

YouTube : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse YouTube.com/BellCanada .

À propos de Bell Cause pour la cause

L'initiative en santé mentale Bell Cause pour la cause repose sur quatre grands piliers d'intervention : Lutte contre la stigmatisation, Soins et accès, Recherche et Santé au travail. Depuis son lancement en septembre 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 000 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

À propos de la Fondation de ma vie

Parce que la Fondation de ma vie considère que les meilleurs soins sont ceux qu'on reçoit le plus près de chez soi, sa mission est de contribuer à l'accessibilité et la proximité des soins de santé dispensés aux personnes et aux familles du Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec l'objectif de préserver une plus grande autonomie régionale. La Fondation de ma vie travaille en partenariat avec le CIUSSS et les organismes du milieu pour contribuer à la synergie et à la cohésion des réseaux locaux de soins, en particulier pour les personnes les plus malades et les plus vulnérables de son territoire.

À propos de la Fondation Équilibre

La Fondation a comme mission de soutenir financièrement les établissements et les organismes œuvrant en santé mentale dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean afin de maintenir et de développer des services de qualité en matière de traitement, de réadaptation et de réinsertion sociale.

À propos de la Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma

La Fondation de l'Hôtel-Dieu d'Alma contribue au maintien et au développement de la qualité des services de santé et des services sociaux par l'acquisition d'instruments spécialisés et d'équipements à la fine pointe de la technologie pour l'hôpital d'Alma et les CLSC et CHSLD du territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean Est.

À propos de la Fondation du Domaine-du-Roy

La Fondation du Domaine-du-Roy a pour mission de recueillir des dons afin de contribuer à l'amélioration des services offerts par le CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean de l'Hôpital de Roberval.

