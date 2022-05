MONTRÉAL, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ -Bell Canada (Bell) a annoncé aujourd'hui qu'elle a déposé un supplément de prospectus au prospectus préalable de base simplifié daté du 7 mars 2022 auprès des autorités en valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada afin de renouveler son programme de débentures MTN.

Le programme de débentures MTN permettra à Bell d'offrir des débentures MTN jusqu'au 7 avril 2024. Les débentures MTN seront totalement et inconditionnellement garanties par BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Conformément à ce qui s'est fait dans le passé, le programme de débentures MTN a été renouvelé afin de permettre à Bell de continuer de profiter d'une souplesse financière et d'un accès efficace aux marchés des capitaux canadiens.

Bell a également conclu une convention de courtage en vertu de laquelle certains courtiers ont accepté d'agir à titre de placeurs pour compte relativement aux placements futurs des débentures MTN.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces titres n'aura lieu, dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne soient inscrits ou que leur émission ne soit permise en vertu des lois sur les valeurs mobilières du territoire en question. Les titres auxquels se rapporte le supplément de prospectus seront offerts au moyen d'un supplément de fixation du prix indiquant les conditions particulières du placement. Les débentures MTN n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou d'une loi sur les valeurs mobilières d'un État américain, et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis (au sens de l'expression U.S. person du Regulation S pris en application de la Loi de 1933) ou pour le compte ou au profit de telles personnes.

