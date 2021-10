BDC appuie plus de 72 000 propriétaires d'entreprises partout au Canada. Dans un monde qui se numérise de plus en plus, la Banque a amorcé sa transformation numérique il y a plusieurs années pour faire en sorte qu'il soit plus facile pour les entrepreneur.es de faire affaire avec elle, où et selon leurs besoins. Grâce à ces investissements initiaux, BDC a pu rapidement lancer de nouvelles technologies adaptées aux besoins actuels des propriétaires d'entreprises, notamment l'application primée d'autorisation Prêt Express, une demande de financement en ligne automatisée pour un prêt pouvant aller jusqu'à 100 000 $, et sa toute première application destinée aux client.es, BDC Mobile, lancée récemment.

« Nous sommes ravis de voir nos efforts en matière de services bancaires numériques récompensés par un prix des World's Best Digital Bank Awards, a déclaré Stéphane Bilodeau, chef des technologies de l'information à BDC. Notre but est de progresser au rythme des chef.fes d'entreprise, et nous travaillons continuellement pour créer de nouvelles solutions numériques qui non seulement sont pratiques, mais peuvent aussi les aider à accéder à nos produits et services et à saisir les occasions plus rapidement. »

BDC Mobile, le plus récent outil de la Banque, a été lancé en mars 2021. L'application permet aux propriétaires d'entreprises d'accéder, depuis leur appareil mobile, à des perspectives et à des conseils personnalisés qui leur permettent de prendre des décisions plus éclairées concernant leur entreprise. L'application les aide également à établir et à évaluer leurs objectifs d'affaires, ainsi qu'à en faire le suivi. Quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des utilisateurs et utilisatrices ont exprimé leur satisfaction quant à l'application. BDC peaufine continuellement l'application afin qu'elle offre des fonctionnalités plus personnalisées et plus attrayantes.

« La pandémie a fait exploser l'innovation dans le domaine des services bancaires numériques de façon encore jamais vue, a expliqué Joseph Giarraputo, éditeur et directeur de la rédaction de Global Finance. Les banques d'affaires ont dû faire preuve de créativité pour contribuer à stimuler les activités des PME. BDC a relevé ce défi en automatisant divers processus et en lançant des produits révolutionnaires. C'est sa réactivité et son ingéniosité qui lui ont valu le prix de la meilleure banque pour les services bancaires numériques aux PME en Amérique du Nord, décerné par Global Finance. »

Les lauréats ont été choisis par le comité de rédaction de Global Finance. L'évaluation initiale de toutes les candidatures a été effectuée par un comité de représentants de calibre international formé par Infosys, un chef de file mondial en matière de services de consultation, de technologie et d'externalisation. Les critères d'attribution des prix portaient notamment sur les outils numériques mis à la disposition des entrepreneurs pour gérer la santé financière de leur entreprise.

BDC est la banque des entrepreneur.es canadien.nes. Elle offre un accès à du financement ainsi que des services-conseils afin d'aider les entreprises canadiennes à croître et à réussir. BDC Capital, sa division d'investissement, propose une vaste gamme de solutions de capital et de financement personnalisé. Depuis plus de 75 ans, BDC a pour objectif de soutenir les propriétaires d'entreprises de tous les secteurs et à toutes les étapes de leur croissance. Pour en savoir davantage et pour consulter gratuitement plus de 1 000 outils, articles et histoires, visitez bdc.ca.

[email protected]

