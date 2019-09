BDC nommée dans la liste Best For The World 2019 des entreprises B Corp les plus performantes dans le monde

La première banque B Corp du Canada reconnue pour ses normes de travail et de gouvernance élevées

MONTRÉAL, le 5 sept. 2019 /CNW Telbec/ - BDC, la banque des entrepreneurs au Canada, a décroché le titre Best for the world 2019 des entreprises B Corp les plus performantes dans le monde pour ses réalisations.

Les entreprises B Corp sont des entreprises qui équilibrent la mission et le profit et sont certifiées parce qu'elles répondent à des normes rigoureuses sur le plan environnemental, social, de la gouvernance et du travail. Elles redéfinissent la notion de réussite en affaires et cherchent à bâtir une économie plus inclusive et durable, de façon à ce que les entreprises ne rivalisent pas seulement pour être les meilleures au monde, mais pour être les meilleures pour le monde.

Avec le titre de Best For the World, BDC est dans le peloton de tête des entreprises certifiées B Corp (soit 10 % de toutes les entreprises dans le monde) dans deux volets : la gouvernance et les travailleurs. Les entreprises lauréates du volet gouvernance de Best For the World sont des chefs de file dans la transparence, la reddition de compte, la déontologie et l'engagement, et elles sont portées par une mission. Elles croient à la communication transparente avec les actionnaires et les parties prenantes, et mettent tout en œuvre pour protéger leur vision à long terme.

Les entreprises lauréates du volet travailleurs de Best For the World savent qu'elles peuvent avoir un grand impact sur leurs employés, au travail et dans bien d'autres sphères de leur vie. Elles sont reconnues pour offrir un milieu de travail exceptionnel et sont classées selon leurs relations avec leurs employés.

« Nous sommes fiers que la communauté B Corp nous considère comme un chef de file pour les changements positifs que nous apportons, souligne Craig Ryan, directeur, Entrepreneuriat social à BDC. BDC s'est résolument engagée envers la dynamique stimulante et transformatrice du mouvement B Corp, qui consiste à utiliser les entreprises pour le bien de tous. »

Les réalisations des entreprises lauréates du titre Best for the World seront soulignées lors de la retraite des champions B Corp à Los Angeles, du 16 au 18 septembre.

« Nous aimons beaucoup travailler avec les entreprises B Corp, ajoute M. Ryan. Elles sont bien gérées et sont très transparentes et imputables. Elles se sont engagées à adopter des pratiques respectueuses d'un environnement durable. Elles ont une image de marque solide et d'excellentes relations avec leurs employés et leur collectivité. Les B Corp canadiennes font partie des meilleures au monde! Félicitations à l'ensemble des lauréats qui sont aussi les meilleurs pour le monde.»

Dans le cadre de son soutien au mouvement B Corp, BDC appuie les entreprises B Corp et d'autres entreprises à vocation sociale canadiennes en leur offrant du financement et des conseils. BDC collabore également avec des organisations locales dans le cadre de projets qui soutiennent l'entrepreneuriat social et sensibilise ses clients entrepreneurs à l'importance d'obtenir la certification B Corp.

