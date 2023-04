MONTRÉAL, le 18 avril 2023 /CNW/ - BDC annonce aujourd'hui la création de son nouveau Fonds Avenir durable de 150 millions de dollars. Le Fonds investira dans des entreprises mettant au point des technologies qui appuieront le Canada et le reste du monde dans l'atteinte de leurs objectifs climatiques et de développement durable.

Élément clé de l'engagement de BDC à l'égard du développement durable, le Fonds s'inscrit aussi dans les efforts de la Banque pour aider le Canada à respecter ses ambitions d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Il investira dans les technologies conformément à quatre grands objectifs de développement durable des Nations Unies - villes et communautés durables, consommation et production responsables, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques et énergie propre et d'un coût abordable - tout en tirant parti des forces et des champs d'opportunités du Canada.

Dirigé par Joseph Regan, actuellement associé directeur du Fonds Innovation industrielle de BDC Capital, le nouveau fonds effectuera des investissements en capitaux propres dans des entreprises axées sur le développement durable dont les modèles d'affaires reposent sur les logiciels-services, les logiciels assistés par matériel et les activités assistées par logiciel. Il mettra l'accent sur les investissements du stade de l'amorçage aux séries A et B dans des entreprises canadiennes qui ont un potentiel de marché grandement évolutif, sont économiquement viables et créent des solutions technologiques axés sur le développement durable, tout en ayant de faibles besoins en capitaux au fil du temps.

Ce nouveau fonds s'inscrit en complément du Fonds Technologies pour le climat II de 400 millions de dollars de BDC Capital, qui offre des investissements en capitaux propres et du financement souple aux entreprises de technologies propres et climatiques ayant des besoins plus grands et plus intensifs en matière d'injection en capitaux et dont les technologies présentent un potentiel élevé de réduction des émissions de GES.

« Pour nous, à BDC, il est important de traduire notre engagement envers le développement durable en initiatives concrètes et dont les effets seront visibles sur le terrain », explique Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC. « L'innovation est essentielle pour accélérer la transition vers la carboneutralité, tout comme elle peut stimuler la croissance de notre économie. Grâce au nouveau fonds, nous avons une formidable occasion de nous assurer que les entreprises canadiennes en démarrage ont accès au capital dont elles ont besoin pour être concurrentielles et pour avoir un impact significatif sur le parcours du Canada vers l'atteinte de la carboneutralité et de ses objectifs de développement durable. »

« La durabilité climatique et environnementale exigera des milliers de milliards de dollars d'investissements à l'échelle mondiale au cours des prochaines années, et l'établissement d'un avenir carboneutre ne sera possible qu'en adoptant une approche coordonnée. Nous avons besoin que l'expertise, le savoir-faire et les ressources de chaque acteur soient alignés et mis en action », souligne Jérôme Nycz, vice-président exécutif, BDC Capital. « Ce nouveau fonds nous permet de nourrir une industrie naissante au Canada, qui a un énorme potentiel sur le marché mondial, en offrant des solutions novatrices pour opérationnaliser la résilience et le développement durable dans une économie mondiale en évolution. »

Les statistiques montrent que, malgré l'attention qu'on leur porte et leur impressionnant potentiel de croissance, les entreprises canadiennes en démarrage dans ces secteurs ont toujours été sous-financées par rapport à leurs concurrentes à l'extérieur du pays. À titre d'exemple, en 2021, seulement 5 % des investissements canadiens en capital de risque ont été consacrés au développement durable en environnement, comparativement à la moyenne mondiale de 14 %. De plus, on estime que l'ampleur globale des investissements requis pour que le Canada atteigne la carboneutralité d'ici 2050 oscille en moyenne entre 60 et 140 milliards de dollars par année.

« Les technologies de développement durable seront à l'avant-garde de l'innovation partout dans le monde. Au cours des décennies à venir, nous assisterons à une accélération de l'adoption de ces technologies dans tous les secteurs », indique Joseph Regan. « C'est un privilège de travailler à s'assurer que les entreprises canadiennes innovantes disposent du capital dont elles ont besoin pour développer et commercialiser des technologies de classe mondiale qui aideront à protéger les personnes et l'environnement », poursuit-il.

Le développement durable est un pilier de la vision stratégique renouvelée de la Banque. Il lui permettra de remplir son rôle de banque de développement de façon encore plus ambitieuse au cours des prochaines années. Agissant comme catalyseur pour inspirer l'action, BDC contribuera à bâtir des entreprises solides et plus vertes en leur fournissant un accès au capital, des conseils et les réseaux dont elles ont besoin pour croître et favoriser une économie circulaire propre, à faibles émissions de carbone, conformément aux objectifs climatiques du Canada pour 2030 et 2050. La Banque a engagé plus de 1,8 milliard de dollars dans des initiatives liées au développement durable, dont 1 milliard de dollars dans son fonds pour les technologies propres et le nouveau Fonds Technologies pour le climat.

À propos de BDC Capital

BDC Capital est la division d'investissement de BDC, la banque de développement du Canada. Avec plus de 6 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital est un partenaire stratégique pour les entreprises les plus novatrices au pays. Elle offre une gamme complète de capital, autant pour les entreprises en phase d'amorçage que pour celles à la recherche d'investissement de croissance ainsi que des solutions de transition de propriété. BDC Capital soutient les entrepreneur.es canadien.nes qui ont l'ambition de se démarquer à l'échelle mondiale. Visitez bdc.ca/capital.

SOURCE Banque de développement du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, BDC, [email protected]