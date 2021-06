Un nouveau fonds doté d'une stratégie élargie pour favoriser l'expansion d'entreprises financées par du capital de risque à un stade avancé de leur croissance

MONTRÉAL, le 8 juin 2021 /CNW/ - BDC Capital annonce le lancement de son nouveau Fonds de croissance en coinvestissement, un fonds de capital de risque de 300 millions de dollars ciblant des entreprises à un stade avancé de leur croissance. Ce fonds vise à jouer un rôle déterminant pour aider des entreprises financées par du capital de risque à se développer à leur pleine capacité et à attirer des investisseurs supplémentaires pour soutenir leur expansion.

« Pendant la durée du premier Fonds de coinvestissement, nous avons été heureux de constater à la fois un intérêt marqué pour la collaboration chez les investisseurs et une demande importante sur le marché », explique Jérôme Nycz, vice-président exécutif, BDC Capital. « Nous croyons qu'avec cet engagement d'envergure, le nouveau fonds qui lui succède jouera un rôle important pour appuyer la croissance à long terme des entreprises financées par du capital de risque et les soutenir dans leur parcours pour se hisser au rang de chefs de file du secteur des technologies à l'échelle mondiale. »

Le nouveau fonds continuera de réaliser des investissements dans des entreprises de tous les secteurs d'activité qui sont à un stade avancé de leur développement en coinvestissant avec d'autres fonds partenaires. Il s'agit d'une source supplémentaire de financement canadien pour ces entreprises dans un marché mondial concurrentiel.

Dominique Bélanger, associé directeur du Fonds, estime qu'il est essentiel de continuer de soutenir ce segment du marché. « Toute notre équipe est heureuse de continuer à déployer des capitaux auprès d'entreprises chefs de file en devenir à un stade avancé de leur développement qui en ont besoin pour alimenter leur expansion. Les nombreux premiers appels publics à l'épargne dans le secteur des technologies ces derniers temps, ainsi que ceux à venir, nous montrent que le marché canadien a beaucoup évolué au cours de la dernière décennie. »

Compte tenu de l'augmentation de la taille des rondes de financement dans des entreprises qui en sont à un stade avancé de développement à l'échelle mondiale, le Fonds de croissance en coinvestissement aura également la capacité, pendant la durée de vie du portefeuille, d'effectuer des investissements plus substantiels, comme en témoignent les positions déjà détenues dans des entreprises comme Hopper et ApplyBoard. Les 300 millions de dollars alloués au Fonds s'inscrivent dans cette tendance, tout en s'appuyant sur les réussites passées du Fonds, notamment des investissements dans des entreprises comme Verafin, Aquatic Informatics, Avidbots et d'autres.

« Le Fonds de croissance en coinvestissement représente une autre étape dans la réalisation de la vision de BDC Capital, qui est de créer des champions technologiques canadiens », souligne Kim Furlong, chef de la direction de la Canadian Venture Capital and Private Equity Association (CVCA). « La CVCA partage cette vision, car il est non seulement important de soutenir les entreprises en démarrage au Canada, mais aussi de favoriser leur croissance à long terme, pour qu'elles puissent prendre de l'expansion et être concurrentielles à l'échelle mondiale. »

