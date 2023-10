La nouvelle enveloppe accroîtra de façon stratégique l'accès au capital d'amorçage pour les entreprises de

MONTRÉAL, le 30 oct. 2023 /CNW/ - BDC a annoncé aujourd'hui une injection supplémentaire de 50 millions de dollars dans son Fonds de démarrage, qui vise à soutenir les entreprises canadiennes en démarrage en leur procurant le financement dont elles ont besoin pour concrétiser leur vision, prendre de l'expansion et devenir les chefs de file mondiaux de demain. Le fonds sera consacré principalement aux entreprises en phases de préamorçage et d'amorçage de logiciels-services (SaaS) ainsi que celles évoluant dans d'autres segments verticaux basés sur les logiciels, tels que les technologies de la santé et les technologies financières, qui utilisent l'intelligence artificielle (IA) pour redéfinir certains secteurs.

Dans le cadre de son mandat élargi, le fonds jouera notamment un rôle de pilier pour les entreprises canadiennes en phase d'amorçage et privilégiera les opportunités dans les régions où l'accès au financement d'amorçage est actuellement limité. Le fonds entend également resserrer et élargir ses relations avec les incubateurs, les accélérateurs, les carrefours d'innovation, les anges financiers et les partenaires d'investissement de début de croissance dans ces régions et partout au pays.

« Consacrer délibérément plus de temps et de ressources aux entreprises au stade de l'amorçage dans les régions moins bien servies et veiller à ce que nous soutenions suffisamment les entreprises en démarrage partout au Canada constituent des leviers importants pour cultiver un bassin d'entreprises en expansion et des chefs de file mondiaux au fil du temps, a déclaré Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction, BDC. À BDC, nous savons qu'offrir du financement et des conseils adéquats pour ces entreprises dès leur création contribuent à les rendre plus résilientes, plus viables et plus performantes pour l'avenir. »

La nouvelle enveloppe s'appuie sur le succès d'une initiative lancée par BDC Capital en 2012 qui a permis de fournir du capital d'amorçage à plus de 190 entreprises canadiennes qui ont par la suite mobilisé collectivement plus d'un milliard de dollars en capitaux. Le soutien aux entreprises en démarrage est au cœur de l'engagement de BDC à favoriser l'innovation et à accroître la productivité au Canada en accompagnant les propriétaires d'entreprise tout au long de leur croissance et en leur donnant les moyens de réussir à long terme. Par sa participation dès les premiers stades de développement, BDC peut contribuer à mettre en place une base solide pour le développement d'entreprises de classe mondiale, ce qui a un effet bénéfique considérable sur l'économie du pays tout en contribuant à la santé et à la croissance de l'écosystème entrepreneurial.

« Un soutien adéquat dès les premiers stades de développement peut avoir une incidence importante sur la capacité des entreprises en démarrage à prendre de l'expansion, stimuler l'innovation et, par extension, faire progresser la croissance économique au Canada, a ajouté Jérôme Nycz, vice-président exécutif, BDC Capital. Nous savons que les entreprises en phase d'amorçage ont besoin de l'appui d'un éventail de partenaires tôt dans le processus pour pouvoir mettre au point un modèle gagnant. C'est pourquoi nous avons comme priorité d'aider à instaurer en amont un environnement et des conditions propices à l'essor de l'écosystème technologique canadien. »

BDC est déterminée non seulement à soutenir les entreprises canadiennes innovantes dans leur phase de développement en leur offrant une gamme complète de solutions de capital et de services-conseils pour accélérer leur expansion, mais également à collaborer avec l'écosystème pour créer un espace propice à leur croissance et à leur réussite. Le Lab Excelles pour les femmes récemment annoncé par la Banque, qui est doté d'une enveloppe de 100 millions de dollars, est un autre excellent exemple de son engagement à injecter des capitaux à l'échelle locale et à faire fructifier la collaboration par des investissements aux côtés de partenaires dans des entreprises aux tout premiers stades de développement qui sont dirigées par des femmes et qui visent à créer un impact social positif.

BDC Capital est la division d'investissement de BDC, la banque de développement du Canada. Avec plus de 6 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital est un partenaire stratégique pour les entreprises les plus novatrices au pays. Elle offre une gamme complète de capital, autant pour les entreprises en phase d'amorçage que pour celles à la recherche d'investissement de croissance ainsi que des solutions de transition de propriété. BDC Capital soutient les entrepreneur.es canadien.nes qui ont l'ambition de se démarquer à l'échelle mondiale. Visitez bdc.ca/capital.

