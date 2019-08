BDC accueille trois nouveaux membres au sein de son conseil d'administration

MONTRÉAL, le 13 août 2019 /CNW Telbec/ - BDC, la banque des entrepreneurs au Canada, est heureuse d'accueillir trois leaders expérimentés et issus de la diversité de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique au sein de son conseil d'administration.

Cathy Bennett, entrepreneure et membre du conseil d'administration, SheEO (T.-N.-L.), Abdullah Snobar, directeur exécutif, DMZ (Ont.), et Suzanne Trottier, directrice, Développement de la capacité et intervention, Conseil de gestion financière des Premières Nations (C.-B.), apporteront un vaste éventail de points de vue qui aideront BDC à répondre aux objectifs et aux aspirations des entrepreneurs.

« Nous nous réjouissons à la perspective de pouvoir bénéficier des conseils, des compétences en gestion et du leadership de ces membres pour continuer à réaliser notre mission d'aider les entrepreneurs à réussir. Leur expérience à titre d'entrepreneurs, d'innovateurs, de générateurs de croissance et de champions de la diversité et de l'inclusion s'ajoutera aux aptitudes et aux compétences actuelles de notre conseil d'administration », déclare Mike Pedersen, président du conseil d'administration de BDC.

À propos de ces nouveaux membres du conseil d'administration :

Cathy Bennett , entrepreneure et membre du conseil d'administration, SheEO - St. John's , Terre-Neuve-et- Labrador . M me Bennett apporte au conseil d'administration de BDC plus de 25 ans d'expérience comme entrepreneure, dirigeante d'entreprise et innovatrice dans les domaines de l'exploitation de restaurants, des services de bureau virtuel, de l'immobilier et de la construction commerciale. Actuellement actionnaire majoritaire en coentreprise de Rosewood Spa à St. John's , elle est également la fondatrice de The Business Suit(es) dans la province de Terre-Neuve-et- Labrador . Elle a été élue à la Chambre d'assemblée de Terre-Neuve-et- Labrador de 2014 à 2018 et nommée ministre des Finances et du Statut de la femme. Impliquée dans son milieu, Cathy a été co-présidente du sous-chapitre de l'Atlantique de l'International Women's Forum.

Les autres membres du conseil d'administration de la Banque sont :

Mike Pedersen , président du conseil d'administration, BDC

, président du conseil d'administration, BDC Michael Denham , président et chef de la direction, BDC

, président et chef de la direction, BDC Sandra Bosela , directrice générale et chef mondiale du capital-investissement, OPTrust Private Markets Group

, directrice générale et chef mondiale du capital-investissement, OPTrust Private Markets Group Michael Calyniuk , président, MEC Dynamics Inc.

, président, MEC Dynamics Inc. Shahir Guindi , coprésident national, Osler , Hoskin & Harcourt LLP

, coprésident national, , Hoskin & Harcourt LLP Vijay Kanwar , fondateur, KMH Cardiology and Diagnostic Centres Inc.; fondateur et président, Lambardar Inc.

, fondateur, KMH Cardiology and Diagnostic Centres Inc.; fondateur et président, Lambardar Inc. Brian O'Neil , associé directeur général, A Faire Aujourd'hui Inc.

, associé directeur général, A Faire Aujourd'hui Inc. Robert H. Pitfield , président exécutif du conseil d'administration, TravelEdge Group

, président exécutif du conseil d'administration, TravelEdge Group Tracey Scarlett , administratrice de sociétés

, administratrice de sociétés Mary Alice Vuicic, chef des Ressources humaines, Thomson Reuters

De concert avec ses nouveaux membres, le conseil d'administration continuera de superviser la mise en œuvre des priorités de BDC ainsi que sa mission unique qui consiste à favoriser la croissance et la réussite des entrepreneurs canadiens.

BDC est une société d'État autofinancée qui rend des comptes au Parlement par l'intermédiaire d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Elle est régie par un conseil d'administration indépendant assurant le respect des normes les plus élevées en ce qui a trait aux pratiques de gouvernance d'entreprise.

À propos de BDC

BDC est la seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Elle offre un accès à du financement, en ligne et en personne, ainsi que des services-conseils afin d'aider les entreprises canadiennes à croître et réussir. BDC Capital, sa division d'investissement, propose une vaste gamme de solutions de capital et de financement personnalisé. Depuis 75 ans, BDC a pour objectif de soutenir les entrepreneurs de tous les secteurs et à toutes les étapes de leur croissance. Pour en savoir davantage et pour consulter gratuitement plus de 1 000 outils, articles et histoires d'entrepreneurs, visitez le site bdc.ca.

