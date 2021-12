MONTRÉAL, le 17 déc. 2021 /CNW Telbec/ - BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE: BCE) a annoncé aujourd'hui que 501 717 de ses 22 735 621 actions privilégiées de premier rang à dividende cumulatif rachetables de série AK à taux fixe (« actions privilégiées de série AK ») ont été remises à des fins de conversion le 31 décembre 2021, à raison d'une action pour une, en actions privilégiées de premier rang à dividende cumulatif rachetables de série AL à taux variable (« actions privilégiées de série AL »). De plus, 956 408 de ses 2 254 079 actions privilégiées de série AL ont été remises à des fins de conversion le 31 décembre 2021, à raison d'une action pour une, en actions privilégiées de série AK. En conséquence, le 31 décembre 2021, BCE aura 23 190 312 actions privilégiées de série AK et 1 799 388 actions privilégiées de série AL émises et en circulation. Les actions privilégiées de série AK et les actions privilégiées de série AL continueront d'être inscrites à la Bourse de Toronto sous les symboles BCE.PR.K et BCE.PR.L, respectivement.

Les actions privilégiées de série AK donneront droit, chaque trimestre, pour la période de cinq ans débutant le 31 décembre 2021, à un dividende fixe en espèces calculé selon un taux de dividende annuel fixe de 3,306 %, pour autant qu'il soit déclaré par le conseil d'administration de BCE.

Les actions privilégiées de série AL continueront de donner droit, pour chaque trimestre, pour autant qu'il soit déclaré par le conseil d'administration de BCE, à un dividende trimestriel variable en espèces calculé en fonction d'un taux correspondant à la somme du taux des bons du Trésor pour ce trimestre et de 1,88 %, calculé conformément aux statuts de BCE. Le taux de dividende variable applicable aux actions privilégiées de série AL pour le trimestre débutant le 31 décembre 2021 s'élève à 0,49537 % (taux annuel de 2,009 % fondé sur un taux des bons du Trésor de 0,129%).

À propos de BCE

BCE est la plus grande entreprise de communications du Canada, fournissant des services large bande évolués sans fil, de télévision, Internet, de médias et de communications d'affaires de Bell. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca.

Grâce à Mieux pour tous, nous investissons pour créer un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos communautés. Cela comprend l'initiative Bell Cause pour la cause, qui fait la promotion de la santé mentale au Canada grâce à des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, notamment à l'aide de la Journée Bell Cause pour la cause, et le financement important par Bell d'initiatives d'accès aux soins communautaires, de recherche et de programmes en milieu de travail partout au pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Bell.ca/Cause.

