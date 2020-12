La ministre Bardish Chagger, en compagnie du ministre Daniel Vandal et du secrétaire parlementaire Larry Bagnell, annonce des projets de lutte contre le racisme au Yukon qui s'attaquent aux obstacles systémiques auxquels font face les communautés racisées et les peuples autochtones

OTTAWA, ON, le 10 déc. 2020 /CNW/ - Il est essentiel de renforcer la diversité et l'inclusion pour encourager et promouvoir une société consciemment plus inclusive, une société dans laquelle chacun est en mesure de participer pleinement. Le racisme et toutes les formes de discrimination sont l'une des principales causes des obstacles sociaux, judiciaires et économiques auxquels font face de nombreuses communautés en quête d'équité, dont les peuples autochtones. Des progrès ont été réalisés; toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour résoudre les problèmes systémiques qui sont intégrés aux institutions dans tout le pays.

Aujourd'hui, l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, ainsi que l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, et l'honorable Larry Bagnell, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord) et député du Yukon, ont annoncé que le gouvernement du Canada accordait un financement aux projets suivants au Yukon :

L'initiative de justice par la guérison, gérée par la Première Nation de Kwanlin Dün, vise à conscientiser les gens à l'incidence considérable des structures et des processus racisés dans le système judiciaire et à créer la capacité de contrer le racisme par la mise en place de services culturellement adaptés à la Première Nation de Kwanlin Dün (165 000 $).

Le programme communautaire de réconciliation au moyen de pratiques réparatrices, géré par la Yukon Circle of Social Change Society, fera appel à des pratiques de justice réparatrice et des ateliers de consolidation de la paix pour s'attaquer aux obstacles systémiques associés au système judiciaire et à la participation sociale dans la communauté (44 000 $).

Ces projets font partie des 85 projets récemment annoncés dans le cadre du Programme d'action et de lutte contre le racisme. Le gouvernement du Canada fournit 15 millions de dollars pour soutenir des initiatives locales, régionales et nationales, ainsi que des activités axées sur les résultats qui s'attaquent au racisme et à la discrimination sous toutes ses formes. Ce soutien est un moyen important pour le gouvernement du Canada de mettre en œuvre sa stratégie de lutte contre le racisme afin de poursuivre le travail de lutte contre le racisme systémique et de bâtir une société encore plus forte et plus consciemment inclusive.

Citations

« Notre engagement à combattre toutes les formes de racisme et de discrimination est inébranlable. Ces projets contribueront à lever les obstacles systémiques qui empêchent les peuples autochtones, les communautés racisées et les minorités religieuses de participer pleinement et équitablement à tous les volets de notre société. Nous poursuivrons notre travail en tant qu'alliés et partenaires des communautés racisées pour lutter contre le racisme tout en construisant une société meilleure et plus consciemment inclusive. »

- L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

« Le gouvernement du Canada est déterminé à collaborer avec les communautés racisées et les peuples autochtones pour lutter contre le racisme systémique. Le soutien accordé à ces deux projets au Yukon dans le cadre du Programme d'action et de lutte contre le racisme aidera les communautés autochtones à répondre à leurs besoins uniques liés au système de justice. Nous poursuivrons notre travail en tant que partenaires avec les communautés autochtones et nordiques à mesure que nous bâtissons une société meilleure et plus inclusive. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord

« Le gouvernement s'est engagé à donner les moyens d'agir aux organismes qui, d'un bout à l'autre du pays, possèdent l'expertise nécessaire pour lutter contre toutes les formes de racisme et de discrimination. Le financement de ces organismes yukonnais est crucial pour soutenir les mesures visant à lever les obstacles à l'emploi, à la justice et à la participation sociale des peuples autochtones, des communautés racisées et des minorités religieuses. »

- L'honorable Larry Bagnell C.P., secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence canadienne de développement économique du Nord), et député du Yukon

« Avec le soutien de Patrimoine canadien, la Première Nation autonome du nord de Kwanlin Dün aidera nos citoyens à faire face à la discrimination, à briser les obstacles et à accéder à nos services traditionnels afin de cheminer dans le système judiciaire de façon culturellement pertinente. Ce projet pilote de justice par la guérison est une étape sur notre parcours vers la réconciliation et l'équité pour nos citoyens. »

- Doris Bill, chef, Première Nation de Kwanlin Dün

« Yukon Circle of Change est reconnaissant de ce soutien à notre projet communautaire de pratiques réparatrices aidant les Yukonnais à être proactifs pour en arriver à la paix et démanteler les structures racistes dans notre communauté, ainsi que pour répondre aux préjudices de façon réparatrice. Nous sommes honorés de pouvoir mener à bien ce travail qui favorise la réconciliation par l'éducation et la pratique. »

- Christine Klaassen-St Pierre, Yukon Circle of Social Change Society

Les faits en bref

Construire une fondation pour le changement : La Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, dévoilée le 25 juin 2019 après de vastes consultations partout au pays, jouit d'un investissement de 45 millions de dollars et vise à apporter des changements à long terme en soutenant les communautés et en améliorant les politiques, les initiatives et les pratiques de nos institutions fédérales.

Dans le cadre de la Stratégie de lutte contre le racisme, un appel de propositions de 15 millions de dollars a été lancé le 3 septembre 2019 en vertu du Programme d'action et de lutte contre le racisme.

Le 23 novembre 2020, le gouvernement du Canada a lancé un nouvel appel de propositions dans le cadre du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme. L'appel de propositions pour les volets Projets et Renforcement des capacités communautaires est ouvert jusqu'au 12 janvier 2021. Les propositions au volet Événements sont acceptées en tout temps.

Le nouveau site Web du Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme a été lancé. Il constituera une ressource pour tous les Canadiens, leur permettant de trouver des informations sur le travail du Secrétariat, les activités à venir et les possibilités de financement à l'échelle du gouvernement.

Le 23 septembre 2020, le gouvernement du Canada a présenté ses priorités dans le discours du Trône, y compris ses efforts actuels et futurs pour lutter contre le racisme systémique en collaborant avec les communautés racisées et les peuples autochtones.

Dans l'énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement du Canada consacre 50 millions de dollars sur deux ans, dès 2021-2022, pour élargir la portée du Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme et du Programme d'action et de lutte contre le racisme afin d'atteindre ses objectifs en matière de lutte contre le racisme, notamment en élargissant le Secrétariat de lutte contre le racisme.

