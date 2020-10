L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, met en valeur 13 projets de lutte contre le racisme en Colombie-Britannique qui visent à éliminer les obstacles systémiques qui se dressent devant les communautés racisées, les minorités religieuses et les peuples autochtones

VANCOUVER, BC, le 30 oct. 2020 /CNW/ - Il est essentiel de renforcer la diversité et l'inclusion pour bâtir une société plus consciemment inclusive dans laquelle chacun est en mesure de participer pleinement. Le racisme et toutes les formes de discrimination comptent parmi les principaux obstacles sociaux et économiques auxquels font face bon nombre de Canadiens et Canadiennes. Si des progrès ont été réalisés, il reste encore beaucoup à faire.

Aujourd'hui, l'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, ainsi que l'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique et députée de Vancouver Quadra, ont mis en lumière 13 projets de lutte contre le racisme en Colombie-Britannique, qui ont été récemment annoncés dans le cadre du Programme d'action et de lutte contre le racisme. Parmi ces projets, mentionnons :

Tools for Equity: ICA Equity Training Program , dirigé par l'Inter-Cultural Association of Greater Victoria. Il s'agit d'un programme de formation à volets multiples sur la diversité, l'équité et l'inclusion destiné aux entreprises et aux organismes de Victoria . Ce programme appuiera l'élaboration de modules d'atelier et d'outils de vérification organisationnelle, dans le but de fournir un service complet aux entreprises et aux organismes locaux et de les aider à améliorer leur compréhension de la diversité et leurs pratiques d'inclusion d'une manière authentique et durable.

Knowledge is the road to empowerment: a digital campaign to empower Muslim women to experience meaningful and positive participation in Canadian society. La NISA Foundation travaillera en collaboration avec de jeunes femmes musulmanes de 14 à 25 ans qui vivent dans des communautés à faible population musulmane et dans lesquelles l'accès aux ressources appropriées sur le plan culturel est limité, ce qui complique souvent leur pleine participation à la société. Ce projet misera sur trois grands domaines dans lesquels les jeunes musulmanes sont confrontées à des difficultés particulières : l'éducation juridique communautaire, la littéracie en matière de médias numériques et le renforcement du leadership communautaire.

Holding Space for QTBIPOC Artists and Audiences : mené par la Pride in Art Society, ce projet vise à s'attaquer aux obstacles à l'emploi et à la participation des artistes et des communautés QTBIPOC, tout en offrant des possibilités pour soutenir les artistes LGBTQ2 autochtones et racisés, dont les identités multiples sont souvent la source d'obstacles supplémentaires et d'une marginalisation accrue. Le projet appuiera également le développement continu des artistes QTBIPOC grâce à la coordination des ateliers et des expositions mettant en vedette des artistes QTBIPOC et leurs identités croisées, et leur offrira l'occasion de sensibiliser la communauté aux expériences vécues par les personnes QTBIPOC ainsi qu'aux racines historiques du racisme et de la discrimination au Canada.

Ces projets importants soutiendront les communautés en Colombie-Britannique afin qu'elles amorcent le travail nécessaire pour créer des changements significatifs et durables relativement à un grand nombre de problèmes systémiques, notamment les obstacles dans le lieu de travail et l'équité dans le milieu des arts.

Doté d'une enveloppe de 15 millions de dollars, le Programme d'action et de lutte contre le racisme a permis de financer 85 mesures locales, régionales et nationales ainsi que des activités axées sur les résultats qui visent à lutter contre le racisme et la discrimination sous toutes ses formes. Cette aide financière est une autre mesure importante que prend le gouvernement du Canada en vue de mettre en œuvre la Stratégie de lutte contre le racisme, dont le but est de poursuivre la lutte contre le racisme systémique et de bâtir une société meilleure, plus forte et plus consciemment inclusive.

« Notre engagement à combattre toutes les formes de racisme et de discrimination est inébranlable. Ces projets contribueront à lever les obstacles systémiques qui empêchent les peuples autochtones, les communautés racisées et les minorités religieuses de participer pleinement et équitablement à tous les aspects de la société. Nous poursuivrons notre travail en tant qu'alliés et partenaires de toutes les communautés en quête d'équité afin de lutter contre toutes les formes d'oppression et de discrimination, dans l'optique de bâtir une société plus forte et plus consciemment inclusive. »

− L'honorable Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

« Il faut des actions et un engagement de chacun de nous pour promouvoir l'inclusion, détruire les préjugés et éliminer la discrimination. Ces projets importants de la Colombie-Britannique placent les besoins et les expériences des communautés LGBTQ2, des peuples autochtones, des communautés racisées et des minorités religieuses au premier plan en veillant à ce que ces groupes reçoivent le soutien et les ressources dont ils ont besoin pour prospérer. »

-- L'honorable Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique et députée de Vancouver Quadra

« Pour créer une communauté dans laquelle chacun peut participer pleinement et possède des chances égales de succès, nous devons nous attaquer aux racines historiques du racisme et de la discrimination qui ont un impact sur les minorités racisées et religieuses. Cette lutte vise notamment le racisme systémique et institutionnel qui existe dans de nombreux lieux de travail, dans le milieu de l'éducation, dans les établissements de soins de santé et dans nos communautés. Le programme de formation de l'ICA, Tools for Equity, abordera les disparités raciales et les obstacles à l'emploi auxquels font face les immigrants, les réfugiés et les communautés de gens de couleur dans le District régional de la capitale.

-- Jean McRae, présidente et directrice-générale, Inter-Cultural Association of Greater Victoria

« Grâce à la sensibilisation et à l'éducation, nous pouvons doter les femmes des groupes minoritaires de la confiance et des compétences nécessaires pour réussir et contribuer positivement aux communautés canadiennes. C'est avec humilité et reconnaissance que nous acceptons le soutien offert par le Programme d'action et de lutte contre le racisme du gouvernement fédéral. Grâce à ce financement, nous allons continuer d'habiliter les femmes à surmonter les obstacles rencontrés en raison de leurs identités de race ou de religion. »

-- Tanweer Ebrahim, directrice exécutive, NISA Helpline | NISA Foundation

« Pride in Arts remercie Patrimoine canadien pour sa contribution à notre programme de travail continu lié aux artistes et aux conservateurs QTBIPOC (personnes queer, trans, noires, autochtones et personnes de couleur) au Queer Arts Festival and SUM gallery, actuellement la seule galerie du Canada mandatée pour l'art queer. En interrompant le cours cyclique de l'exclusion, nous améliorons l'expérience de travail, le revenu et l'influence des artistes et des conservateurs QTBIPOC. Nous changeons la culture vers une compréhension de l'identité QTBIPOC, non pas comme une marque de privation des droits, mais comme un lieu d'affirmation créative identitaire. En tant qu'organisme mandaté expressément pour l'art 2SLGBTQ+, lorsque nous présentons un programme attrayant et encensé par la critique, auquel participent quelque 80 % d'artistes QTBIPOC, nous démontrons que les diffuseurs d'art ayant des mandats largement définis devraient facilement être en mesure de proposer avec succès des programmes axés sur la diversité. »

-- SD Holman, responsable de la direction artistique et exécutive, Pride in Art Society

Construire une fondation pour le changement : la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, qui a été dévoilée le 25 juin 2019 après de vastes consultations menées d'un bout à l'autre du pays, se traduit par un investissement de 45 millions de dollars. La Stratégie vise à instaurer des changements à long terme dans le soutien aux communautés et à améliorer les politiques, les initiatives et les pratiques de nos institutions fédérales.

Dans le cadre de la Stratégie de lutte contre le racisme, un appel de propositions de 15 millions de dollars a été lancé le 3 septembre 2019 pour le Programme d'action et de lutte contre le racisme.

Le Programme de soutien aux communautés, au multiculturalisme et à la lutte contre le racisme a également reçu 15 millions de dollars par l'entremise de la Stratégie.

Le site Web du Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme vient d'être inauguré. Il s'agit d'une ressource où toute la population canadienne peut trouver de l'information sur les travaux menés par le Secrétariat, les activités à venir et les possibilités de financement offertes par le gouvernement.

Dans le discours du Trône prononcé le 23 septembre 2020, le gouvernement du Canada a exposé ses priorités, notamment ses efforts soutenus afin de lutter contre le racisme systémique en travaillant de concert avec les communautés racisées et les peuples autochtones.

