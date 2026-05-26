AVIS DE CONVOCATION - La forêt privée doit reprendre la place qui lui revient

LONGUEUIL, QC, le 26 mai 2026 /CNW/ - L'Union des producteurs agricoles (UPA) et la Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) tiendront une conférence de presse afin d'aborder un enjeu majeur qui affecte depuis plusieurs années les producteurs forestiers en forêt privée : la mise en marché du bois des forêts publiques. Au Québec, 162 900 propriétaires forestiers de forêt privée contribuent directement à l'économie des régions; leurs activités sylvicoles et de transformation du bois génèrent des revenus estimés à 4,7 G$ et soutiennent 24 300 emplois.

À l'aube de la prochaine campagne électorale, les deux organisations souhaitent placer les partis politiques devant leurs responsabilités et obtenir des engagements clairs quant à l'avenir de la forêt privée.

Les porte-parole exposeront certains constats préoccupants liés aux conditions de mise en marché du bois, ainsi que des orientations jugées essentielles pour assurer la viabilité économique des producteurs forestiers.

Date : Mercredi 27 mai à 9 h

Lieu : Hôtel Universel 311, boulevard de l'Hôtel-de-Ville

Rivière-du-Loup (Québec) G5R 5S4 (salle Grand-Portage située au rez-de-chaussée)

Intervenants

Martin Caron, président général, Union des producteurs agricoles

Gaétan Boudreault, président, Fédération des producteurs forestiers du Québec

André Roy, 1 er vice-président, Fédération des producteurs forestiers du Québec

vice-président, Fédération des producteurs forestiers du Québec Pierre Lemieux, 2e vice-président, Fédération des producteurs forestiers du Québec

Les intervenants prendront le temps de répondre aux questions des médias.

Une confirmation de votre participation serait appréciée : [email protected]

SOURCE Union des producteurs agricoles

Renseignements : Katy Pronovost, Chargée des relations de presse et des médias sociaux, UPA, [email protected] | 579 859-0755