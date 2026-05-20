De nouvelles protections d'assurance pour les propriétaires forestiers

LONGUEUIL, QC, le 20 mai 2026 /CNW/ - Les Propriétaires forestiers du Canada (PFC), en association avec la Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ), ont officiellement désigné La Turquoise, cabinet en assurance de dommages et services financiers, comme courtier dans le cadre d'un nouveau programme de protections conçu spécifiquement pour les propriétaires forestiers. Il s'agit d'une première au Canada.

Cette désignation est le fruit d'un processus de sélection rigoureux mené par PFC, dont l'objectif était d'identifier un partenaire de confiance capable de répondre aux besoins des quelque 480 000 propriétaires forestiers canadiens. La Turquoise, courtier national reconnu, a été retenue pour son envergure, son expertise et son engagement envers le milieu forestier.

Le programme donne accès à une gamme de produits adaptés aux réalités des producteurs, notamment une assurance contre les dommages forestiers (incendie, vent, verglas), avec des options de reboisement, de remise en état et de retrait des débris. Il comprend aussi une assurance responsabilité civile pour terre à bois ainsi que des rabais collectifs sur les assurances habitation et automobile.

« Nous représentons plus de 480 000 propriétaires forestiers à travers le Canada, et notre rôle est de leur offrir des solutions qui soutiennent et protègent concrètement leur patrimoine. Ce partenariat avec La Turquoise garantit à nos membres l'accès à des conseillers compétents, à des protections concurrentielles et à un service personnalisé », souligne Andrew de Vries, directeur général des Propriétaires forestiers du Canada.

Pour se prévaloir du programme, les propriétaires forestiers doivent être membres de l'un des syndicats et offices de producteurs forestiers affiliés à la FPFQ. Une équipe de conseillers spécialisés de La Turquoise est disponible pour accompagner les membres dans l'évaluation de leurs besoins.

Pour en savoir plus, consultez foretprivee.ca/je-protege-ma-foret/assurances/.Pour obtenir une soumission, communiquez avec La Turquoise au 1-833 620-6454 ou à [email protected]

À propos de la Fédération des producteurs forestiers du Québec

La FPFQ est l'organisation provinciale qui travaille à la promotion des intérêts des 162 900 propriétaires forestiers du Québec qui contribuent au développement des communautés rurales par une gestion active de leurs boisés. L'action régionalisée de ses 13 syndicats ou offices de producteurs forestiers affiliés vise la protection et la mise en valeur des forêts privées québécoises, ainsi qu'une commercialisation ordonnée du bois en provenance de ces territoires.

SOURCE Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ)

Renseignements : Charles-Philippe Tremblay-Bégin, Conseiller aux communications et Relations publiques, Fédération des producteurs forestiers du Québec, T. 450 679-0530, poste 8661, [email protected], foretprivee.ca