La prévention en santé et sécurité chez les productrices et producteurs : des outils et services pour les soutenir

3e édition de la Journée de la santé, de la sécurité et du mieux-être en agriculture

LONGUEUIL, QC, le 15 avril 2026 /CNW/ - La troisième Journée de la santé, de la sécurité et du mieux-être en agriculture En santé et en sécurité de la tête aux pieds se tient aujourd'hui. Cette initiative de l'Union des producteurs agricoles (UPA) rappelle aux productrices et producteurs l'importance de prendre soin d'eux : de leur santé physique et de leur santé psychologique. L'appui de leur entourage et une sensibilisation de toute la population sont aussi d'une grande importance. À l'aube du retour aux champs pour plusieurs, c'est une journée de sensibilisation les invitant à adopter des habitudes qui leur seront favorables et à demander de l'aide lorsqu'ils en ressentent le besoin.

« La journée En santé et en sécurité de la tête aux pieds appelle à la vigilance et à l'importance de prendre le temps de prendre soin de soi », indique Stéphanie Levasseur, 1re vice-présidente générale de l'UPA et porteuse du dossier santé, sécurité et mieux-être de l'organisation. « Le secteur agricole fait face à une pression croissante. L'augmentation du coût de l'essence et des intrants, le sous-financement gouvernemental et des normes parmi les plus strictes au monde fragilisent la compétitivité de nos fermes. À cela s'ajoutent les effets des changements climatiques, qui rendent la météo de plus en plus imprévisible. Les défis sont nombreux et persistants. Dans ce contexte qui exige des adaptations constantes, nous misons souvent sur une hausse de la productivité pour maintenir la rentabilité de notre travail. Cette réalité génère fatigue et stress, des facteurs de risque importants pour notre santé psychologique comme pour notre santé physique », affirme-t-elle.

Prévenir, c'est investir

L'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action en santé et sécurité peuvent représenter un engagement important. Toutefois, les coûts les plus significatifs surviennent lorsqu'un accident de travail se produit. Les conséquences peuvent être considérables : pertes de revenus, interruption des activités, répercussions sur les employés et leurs proches. Nul n'est à l'abri dans un environnement agricole. Investir dans la prévention, c'est assurer la pérennité et la résilience de l'entreprise.

Des ressources pour y arriver

Des professionnels du milieu sont disponibles, rapidement et à faible coût, pour accompagner les productrices et producteurs en prévention à la ferme, qu'il s'agisse des préventionnistes des fédérations régionales de l'UPA, de mutuelles de prévention ou de ressources de la Commission des normes de la santé et de la sécurité du travail. Ces derniers simplifieront et allégeront l'organisation, étape par étape, de la prévention pour la santé et la sécurité au travail des productrices et producteurs, de leurs employés et des membres de leur famille qui partagent souvent le même milieu de vie.

Lorsque la détresse psychologique se manifeste, il est possible de recourir au réseau des travailleuses et travailleurs de rang ainsi qu'au Programme d'aide pour les agriculteurs et agricultrices (PAPA). Les productrices et producteurs doivent d'abord prendre soin d'eux-mêmes s'ils souhaitent être en mesure de prendre soin de leurs proches, de leur entreprise et de leurs animaux.

Liens utiles

Pour tous les détails sur la Journée de la santé, de la sécurité et du mieux-être en agriculture, visiter le www.upa.qc.ca/JourneeSSME

Pour obtenir des informations, des outils, communiquer avec une conseillère ou un conseiller en prévention et en savoir plus sur les risques et les moyens de prévenir les accidents et les maladies professionnelles, consulter la page Santé et sécurité sur le site de l'UPA.

sur le site de l'UPA. Pour en savoir plus sur les ressources en santé psychologique, recevoir de l'aide ou s'offrir un moment de répit, consulter la page Santé psychologique sur le site de l'UPA.

sur le site de l'UPA. Télécharger la trousse média (téléchargement automatique)

SOURCE Union des producteurs agricoles

Source: Katy Pronovost, Chargée des relations de presse et des réseaux sociaux, [email protected], 579-859-0755