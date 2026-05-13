L'application Forair : tout son boisé en un coup d'oeil

LONGUEUIL, QC, le 13 mai 2026 /CNW/ - La firme de génie forestier Forair lance aujourd'hui une application numérique gratuite qui permet à tout propriétaire forestier de mieux connaître son boisé et orienter ses décisions. La Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) est fière d'être partenaire fondateur du projet.

Développée pour rendre l'information forestière plus accessible, l'application Forair regroupe des données qui, jusqu'ici, demeuraient difficiles à consulter sans outils ou connaissances spécialisées. À partir d'une carte interactive personnalisée, le propriétaire détenant une superficie forestière de 4 hectares et plus peut visualiser notamment les peuplements forestiers, les cours d'eau, les chemins et les bâtiments présents sur sa propriété. Il accède aussi à des renseignements sur la composition, la hauteur, la densité et l'âge des différents peuplements de son boisé, de même qu'à l'historique des travaux forestiers réalisés, à leur superficie et à leur année de réalisation. En un coup d'œil, le propriétaire obtient une vision d'ensemble de sa forêt et l'explore à son rythme.

Forair est un point de départ. L'application éveille l'intérêt des propriétaires pour la gestion durable de leur boisé et les aide à structurer leur réflexion : formuler les bonnes questions, repérer les secteurs à protéger, à surveiller ou à mettre en valeur selon leurs objectifs, et entreprendre les démarches auprès des professionnels compétents. Forair est également conçu pour évoluer dans le temps, notamment avec l'ajout d'un service d'achat de plan d'aménagement forestier, d'une application mobile, d'outils liés aux enjeux de biodiversité et d'un portail pour les professionnels forestiers.

« La plupart des propriétaires s'intéressent à leur forêt, mais ne savent pas toujours par où commencer pour en assurer une saine gestion et mieux comprendre leur potentiel. Lorsqu'ils découvrent pour la première fois un portrait clair de leur boisé, cela fait naître des questions, des projets et, bien souvent, un premier appel à un professionnel », souligne William Métivier, ing. f., président de Forair.

« Depuis plus de 50 ans, la Fédération et ses syndicats affiliés appuient les propriétaires forestiers dans leur rôle de gestionnaires de leur boisé. Avec Forair, cette volonté́ se traduit aujourd'hui par un accès gratuit et élargi à l'information forestière, afin de renforcer leur capacité à prendre des décisions éclairées », ajoute Gaétan Boudreault, président de la FPFQ.

La FPFQ a soutenu le développement de Forair en tant que partenaire fondateur afin qu'il complète les services déjà offerts aux producteurs forestiers. L'inscription à l'application est gratuite et ouverte dès maintenant à l'adresse forair.ca.

À propos de la Fédération des producteurs forestiers du Québec

La FPFQ est l'organisation provinciale qui travaille à la promotion des intérêts des 162 900 propriétaires forestiers du Québec qui contribuent au développement des communautés rurales par une gestion active de leurs boisés. L'action régionalisée de ses 13 syndicats ou offices de producteurs forestiers affiliés vise la protection et la mise en valeur des forêts privées québécoises, ainsi qu'une commercialisation ordonnée du bois en provenance de ces territoires.

À propos de Forair

Forair est une firme de génie forestier qui met la technologie au service des forêts du Québec pour en valoriser le plein potentiel écologique et économique. Par le développement d'outils numériques concrets et accessibles, Forair contribue à une gestion plus éclairée, plus proactive et mieux adaptée aux réalités actuelles du territoire forestier québécois.

SOURCE Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ)

Renseignements : Charles-Philippe Tremblay-Bégin, Conseiller aux communications et Relations publiques, Fédération des producteurs forestiers du Québec, T. 450 679-0530, poste 8661, [email protected], foretprivee.ca