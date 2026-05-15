Tarification du carbone et relève agricole : l'UPA accueille positivement le soutien annoncé par la première ministre

LONGUEUIL, QC, le 15 mai 2026 /CNW/ - L'Union des producteurs agricoles (UPA) accueille positivement l'annonce de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, concernant le remboursement de la tarification du carbone et le soutien accru à la relève.

« La première ministre a proposé, pendant la campagne à la direction, de rembourser les entreprises agricoles en matière de tarification du carbone et de soutenir davantage la relève. Aujourd'hui, elle tient promesse en annonçant que le gouvernement ira de l'avant. Il s'agit donc d'une très bonne nouvelle, surtout dans le contexte budgétaire actuel », a déclaré le président général de l'UPA, Martin Caron.

Rappelons que les productrices et producteurs agricoles dénoncent depuis plusieurs années la ponction de montants exorbitants dans un secteur stratégique qui n'a pas d'autres options viables, en l'occurrence pour la machinerie et le séchage du grain. Le remboursement annoncé aujourd'hui (87 M$) est donc le bienvenu, en raison notamment de la flambée des prix de l'essence et du mazout.

Pour la suite, l'UPA continuera de réclamer un programme permanent et accessible à l'ensemble des productrices et producteurs. Toutes les entreprises agricoles doivent être en mesure d'éviter cette atteinte importante à leur rentabilité.

Au chapitre de la relève, l'aide annoncée sera elle aussi bien accueillie. Comme le souligne la Fédération de la relève agricole du Québec, les montants associés au Programme d'appui financier à la relève agricole n'avaient pas été indexés depuis plus de dix ans. Hausser de 30 % le montant de chacun des niveaux d'aide financière est donc une grande victoire.

Par ailleurs, mettre fin à la distinction entre la relève « à temps plein » et celle « à temps partiel » était une demande importante du secteur. Il s'agit d'une belle avancée qui répondra davantage aux besoins.

« L'annonce d'aujourd'hui est un gain majeur pour la compétitivité et la transférabilité de nos entreprises. Nous avons confiance que la première ministre s'efforcera aussi d'augmenter la part des aliments québécois dans nos institutions et de réduire le fardeau administratif et règlementaire, comme elle s'y est engagée », a conclu M. Caron.

En terminant, l'UPA salue la nomination de Mme Audrey Bogemans, députée d'Iberville, à titre d'adjointe parlementaire de la première ministre - volet approvisionnement de produits et de services québécois.

SOURCE Union des producteurs agricoles

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