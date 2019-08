Avis aux médias - Une cérémonie de citoyenneté spéciale aura lieu au FAN EXPO Canada (MC) avec le ministre Hussen

TORONTO, le 21 août 2019 /CNW/ - Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et FAN EXPO CanadaMC organisent une cérémonie de citoyenneté inspirée par la culture populaire ou qu'ils accueilleront 90 nouveaux citoyens alors que le congrès annuel des amateurs débutera au Palais des congrès du Toronto métropolitain.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, fera prêter le serment de citoyenneté. Les autres invités comprendront Liem Vu, animateur de Global News Morning Toronto, et Andrew Moyes, vice-président de FAN EXPO HQ.

FAN EXPO CanadaMC est le plus grand événement lié à la bande dessinée, à la science-fiction, à l'horreur, aux dessins animés et aux jeux au Canada, et est également le troisième plus grand événement de culture populaire en Amérique du Nord.

Date : Le jeudi 22 août 2019

Heure : 12 h (heure locale)

Endroit :

Palais des congrès du Toronto métropolitain

Édifice Nord, niveau 200

Salle 206B, Théatre A

255, rue Front Ouest

Toronto (Ontario) M5V 2W6

Notes aux médias :

Les représentants des médias doivent arriver au plus tard à 11 h 45.

Les photographies et les vidéos sont permises durant la cérémonie.

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: (médias seulement) : Mathieu Genest, Attaché de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 819-639-3686; Relations avec les médias, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Administration centrale, 613-952-1650, IRCC.COMMMediaRelations-RelationsmediasCOMM.IRCC@cic.gc.ca

