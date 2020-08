Avis aux médias - Séance d'information technique et annonce sur la transition de la Prestation canadienne d'urgence (PCU)

GATINEAU, QC, le 20 août 2020 /CNW/ - La Vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, et la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, tiendront une conférence de presse pour discuter des nouvelles mesures pour soutenir les travailleurs Canadiens pendant la prochaine phase de la relance économique.

Un point de presse suivra l'annonce.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications.

ÉVÉNEMENT : Conférence de presse

DATE : Le jeudi 20 août 2020

HEURE : 14 h 30 (heure de l'Est)

Les représentants des médias qui souhaitent participer à cette téléconférence doivent composer le 1-866-206-0153 (sans frais au Canada et aux États-Unis) ou le 613-954-9003. Le code d'accès est le 4511840#.

Détails en personne : Édifice de l'Ouest, pièce 225, Colline du Parlement, rue Wellington, Ottawa (Ontario)

ÉVÉNEMENT : Séance d'information technique

DATE : Le jeudi 20 août 2020

HEURE : 12 h 30 (heure de l'Est)

Avant la conférence de presse, les cadres supérieurs d'Emploi et Développement social Canada, de l'Agence du revenu du Canada et du ministère des Finances organiseront une séance d'information technique sous embargo.

La séance aura lieu par téléconférence.

Elle est offerte à des fins d'information seulement, et non d'attribution.

RSVP : Les représentants des médias accrédités qui souhaitent participer doivent s'inscrire à l'avance en envoyant un courriel à l'adresse [email protected].

Les renseignements concernant le numéro à composer seront fournis lors de l'inscription.

Les documents seront remis sous embargo aux participants avant le début de la séance d'information.

