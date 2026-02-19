VANCOUVER, BC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, le ministre des Transports et du Transit et leader parlementaire du gouvernement de la Colombie-Britannique, l'honorable Mike Farnworth, ainsi que leurs homologues provinciaux et territoriaux, seront disponibles pour répondre aux questions des médias après la réunion annuelle du Conseil des ministres responsables des transports et de la sécurité routière.

Date

Le vendredi 20 février 2026

Heure

15 h 30 - Inscription

15 h 45 - Point de presse

Endroit

Sera confirmé au moment de l'inscription.

Notes à l'intention des médias

Les représentants des médias désirant être présents sont priés de s'inscrire en envoyant un courriel à [email protected] .

. Veuillez indiquer « RSVP pour l'événement du 20 février » dans l'objet du courriel.

Les renseignements sur le lieu de l'événement seront communiqués une fois que les médias se seront inscrits.

Visitez le site Web de Transports Canada.

Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou suivez-nous sur X, Facebook, YouTube, Instagram, et LinkedIn pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Autres formats

Communiquez avec nous pour obtenir un autre format de ce communiqué.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Philippe-Alexandre Langlois, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 873-455-2432, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]