MONTRÉAL, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Depuis des générations, nos vastes forêts soutiennent des collectivités et des économies locales au Québec. Le secteur fait toutefois face à de réelles pressions, notamment l'impact des mesures commerciales injustifiées adoptées par les États-Unis. En réaction, le gouvernement du Canada s'est doté d'une stratégie claire et sûre : protéger ce que nous possédons et transformer le secteur afin de le rendre plus fort, plus résilient et plus compétitif pour les décennies à venir.

Aujourd'hui, à l'occasion de l'édition 2026 des Conférences de Cecobois et du Forum construction bas carbone et biosourcée, Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, a annoncé que Cecobois reçoit, dans le cadre du programme Construction verte en bois (CVBois), un financement fédéral de 580 000 $ administré par le Conseil de l'industrie forestière du Québec.

Grâce à ce financement, Cecobois mettra en œuvre de nouveaux projets visant à décrire et à mieux faire connaître les bénéfices de l'utilisation du bois pour décarboner le secteur de la construction, à approfondir les connaissances techniques et à diffuser le savoir-faire. Ces actions stratégiques contribueront à accroître l'utilisation du bois et des isolants biosourcés ainsi qu'à favoriser l'atteinte de la sobriété carbone dans les bâtiments non résidentiels et multirésidentiels.

En plus de faire cette annonce, le secrétaire parlementaire Guay a souligné que Ressources naturelles Canada (RNCan) acceptait maintenant les demandes dans le cadre du Défi de la construction hors site, qui vise à accroître la productivité, à réduire les délais de construction et à améliorer la performance des bâtiments grâce à l'utilisation de méthodes de construction hors site innovantes, notamment des solutions qui font appel au bois massif.

Tous ces efforts font partie intégrante de notre vaste stratégie visant à faire du Canada notre meilleur client grâce à la politique « Achetez canadien » et à Maisons Canada, qui priorisent l'utilisation de technologies et de bois canadiens dans les infrastructures fédérales et les logements.

En défendant aujourd'hui les travailleurs du secteur forestier, en modernisant l'industrie pour l'avenir, en favorisant l'innovation dans les filières de la construction et de la fabrication et en aidant les entreprises à pénétrer de nouveaux marchés, le gouvernement du Canada permettra au secteur forestier de demeurer un pilier de la puissance et de la prospérité de notre pays pendant des décennies.

Citations

« Les forêts canadiennes sont plus que de simples ressources - elles sont essentielles à la création de bons emplois, à la construction de logements et à une croissance économique durable. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, le secteur forestier demeurera un pilier de notre force nationale, une source de bons emplois et un important vecteur d'exportation de nos produits dans le monde, ce qui permettra de protéger ce que nous avons et de bâtir un avenir plus fort. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Cette annonce montre l'engagement de notre gouvernement envers une transition ambitieuse et durable pour l'industrie forestière. En renforçant la place du bois dans nos bâtiments, nous faisons le choix d'une économie plus résiliente pour des milliers de travailleurs du Québec et nous investissons dans le développement d'un secteur de la construction encore plus innovant. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Le secteur forestier est depuis longtemps un pilier pour les régions partout au Québec. Grâce à l'investissement d'aujourd'hui, nous pourrons continuer de nous y appuyer pour construire, tout en aidant le secteur à s'adapter et à croître. En investissant dans l'innovation, nous soutenons de bons emplois, dynamisons les économies régionales et préparons le secteur forestier aux possibilités de demain. »

Claude Guay

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'usage accru du bois localement non seulement favorise une transformation locale à plus forte valeur ajoutée - notamment par le développement de produits de deuxième et troisième transformation tels que les bois d'ingénierie, les composants préfabriqués en panneaux, les systèmes modulaires et le bois massif -, mais contribue aussi à la réduction de l'empreinte carbone des bâtiments. »

Louis Poliquin

Directeur de Cecobois

Quelques faits

Le secteur forestier canadien est un important moteur économique. Il emploie près de 200 000 personnes, dont plus de 11 000 Autochtones, et sa contribution à notre PIB s'élève à plus de 20 milliards de dollars.

Depuis août 2025, le gouvernement a investi plus de 2 milliards de dollars dans des mesures visant à protéger et à transformer le secteur forestier canadien, dont 500 millions de dollars pour le renouvellement du bouquet de programmes de NRCan pour l'industrie forestière.

Pour que les entreprises et les travailleurs du secteur forestier puissent mieux se retrouver dans les programmes fédéraux et y adhérer plus facilement, RNCan a lancé un nouveau service d'orientation à guichet unique qui comprend un nouveau site Web contenant de l'information sur tous les programmes offerts aux entreprises du secteur et un accès direct à des spécialistes de RNCan pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité et les demandes d'adhésion aux programmes.

Des produits forestiers innovants, tels que le bois d'ingénierie, les biocarburants et les matériaux d'emballage biodégradables à base de produits forestiers, aident le Canada dans ses efforts pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et permettent d'offrir des solutions de logement plus durables et plus efficaces.

Le programme CVBois soutient des projets novateurs de construction en bois qui visent à accélérer la construction de logements, à diminuer les émissions et à accroître le recours aux produits du bois canadiens. En finançant des solutions de construction évolutives et reproductibles, le programme contribue à stimuler l'offre de logements tout en réduisant l'impact environnemental de la construction.

Le Programme d'innovation énergétique favorise le développement de technologies d'énergie propre qui aideront le Canada à conserver un système énergétique compétitif, fiable et abordable, tout en favorisant la transition vers une économie sobre en carbone.

Produits connexes

Liens pertinents

