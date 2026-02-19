MONTRÉAL, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Investir dans un avenir propre et durable pour la population canadienne est à la fois un impératif moral et la meilleure occasion commerciale de notre époque. D'ici 2035, le marché des technologies propres triplera, tandis que la demande d'électricité propre doublera. Le Canada doit investir en conséquence s'il veut demeurer compétitif et assurer la sécurité énergétique et l'abordabilité de l'énergie pour la population canadienne.

Le secrétaire parlementaire Claude Guay a annoncé aujourd'hui au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, des aides financières de Ressources naturelles Canada (RNCan) totalisant plus de 3 millions de dollars pour la réalisation de projets au Québec qui favoriseront l'efficacité énergétique, l'abordabilité de l'énergie et la croissance économique. Ces aides se déclinent comme suit :

Octroi de plus de 2 millions de dollars du Fonds d'accélération des codes à la Ville de Montréal pour accélérer la mise en œuvre de la feuille de route de la Ville de Montréal pour des bâtiments zéro émission d'ici 2040.

Octroi de près de 650 000 $ du Programme d'innovation énergétique à la Fondation Rivières pour examiner comment les réseaux et microréseaux intelligents pourraient mieux desservir les services d'électricité municipaux et les communautés autochtones au Québec.

Octroi de plus de 300 000 $ du programme Objectif maisons et communautés nette zéro à Partenariat Climat Montréal pour soutenir sa plateforme Chauffer Mieux : Outil de comparaison qui aide les résidents et les petites entreprises du Québec à trouver des solutions de chauffage écoénergétiques et abordables.

La sécurité énergétique et la vigueur économique à long terme du Canada dépendent de notre capacité à être compétitif sur le plan climatique tout en augmentant la production d'une énergie propre, fiable et abordable. En investissant dans les travailleurs, les technologies et les ressources naturelles de calibre mondial du Québec, nous renforçons notre économie aujourd'hui et faisons du Canada une superpuissance de l'énergie propre pour les années à venir.

Citations

« La prospérité économique, la souveraineté énergétique et l'ambition climatique sont interreliées dans la vision de notre nouveau gouvernement pour l'avenir du Canada, bénéficiant du soutien du budget de 2025 et de la Stratégie de compétitivité climatique. Les fonds annoncés aujourd'hui et l'esprit d'innovation observé dans la province de Québec témoignent d'un véritable leadership canadien dans notre paysage économique. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le Canada est une superpuissance mondiale en matière d'énergie et de ressources, et le Québec est à l'avant-plan. En construisant de manière responsable et durable, nous faisons de l'action climatique et de la croissance économique deux éléments indissociables. Nous pouvons ainsi assurer la sécurité énergétique et l'abordabilité de l'énergie tout en réduisant les impacts sur l'environnement. Nous savons ce qu'il faut faire pour bâtir une économie forte et assainir l'environnement, et c'est ce que nous faisons pour les Québécois, les Canadiens et la planète. »

Claude Guay

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Investir dans une énergie propre et accessible, c'est bâtir un Québec plus résilient, plus compétitif et tourné vers l'avenir. En appuyant nos villes, nos organisations et nos collectivités, nous faisons avancer des projets concrets qui améliorent l'efficacité énergétique, réduisent les coûts pour les ménages et les entreprises, et stimulent l'innovation ici même chez nous. Cette transition est une occasion unique de créer des emplois de qualité, de renforcer notre sécurité énergétique et d'assurer une prospérité durable pour les générations futures. »

L'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie

« Face aux changements climatiques, nous gagnons à réduire la pression sur le réseau en consommant moins d'énergie et en rendant nos bâtiments plus efficaces. Cette entente de 2,15 M$ avec le gouvernement du Canada permettra à la Ville de Montréal de moderniser ses règlements afin de déployer des solutions énergétiques adaptées à notre climat nordique. Cet appui nous permet de franchir une étape importante vers des bâtiments zéro émission et un réseau énergétique plus robuste pour les Montréalaises et Montréalais. »

Gabrielle Rousseau-Bélanger, responsable de l'environnement, de la transition écologique et des espaces verts au comité exécutif de la Ville de Montréal

Faits en bref

L'intensité carbone de l'économie canadienne a diminué de 34 % comparativement à 2005, grâce aux améliorations en matière d'efficacité énergétique, à la décarbonation du réseau électrique et aux changements structurels dans l'économie.

Le Fonds d'accélération des codes veille à accélérer l'adoption et le respect des paliers de rendement énergétique les plus élevés possibles parmi ceux établis dans les codes modèles nationaux de l'énergie ou d'autres codes du bâtiment à haut rendement comme les codes de carboneutralité.

Le Bureau de recherche et de développement énergétiques de RNCan favorise l'innovation dans le domaine des réseaux intelligents par le biais du Programme d'innovation énergétique. Le Programme investit dans les technologies propres en soutenant notamment d'importantes innovations technologiques, commerciales et réglementaires qui permettent d'éliminer les obstacles à la mise à l'échelle des projets pilotes en vue d'un déploiement à l'ensemble du réseau.

Le programme Objectif maisons et communautés nette zéro finance des initiatives d'efficacité énergétique dans le secteur résidentiel canadien.

La Stratégie de compétitivité climatique du Canada : réinvestit dans l'édification d'un Canada fort et durable, en étroite collaboration avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones, et en fonction d'objectifs économiques et climatiques communs; vient compléter le Plan de réduction des émissions pour 2030 et les autres mesures que nous prendrons au titre de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité ; décrit les mesures pangouvernementales qui serviront à mobiliser les capitaux des secteurs public et privé. Ces mesures incluent l'officialisation des crédits d'impôt à l'investissement, le lancement de lignes directrices sur l'investissement durable et la poursuite de l'offre de contrats sur différence pour le carbone par l'entremise du Fonds de croissance du Canada pour réduire les risques liés aux investissements; vise à poursuivre le travail effectué en vue d'accélérer les grands projets d'intérêt national pour favoriser la croissance propre, combattre les changements climatiques et renforcer les industries canadiennes.



Produit connexe

Liens pertinents

Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]