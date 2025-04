Avis aux médias - Plus de 1500 personnes réunies à Québec pour le Sommet sur la santé et sécurité du travail 2025

QUÉBEC, le 14 avril 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à une conférence de presse marquant le lancement du Sommet sur la santé et sécurité du travail 2025, un événement novateur et d'envergure réunissant plus de 1500 personnes de tous les horizons.

Organisé conjointement par les quatre grandes centrales syndicales du Québec (CSD, CSN, CSQ et FTQ), l'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM) et leurs alliés, ce sommet historique se tient les 15 et 16 avril à Québec. L'événement sera l'occasion de dresser un bilan critique des récents changements législatifs et de réfléchir collectivement aux stratégies pour renforcer la santé et la sécurité dans tous les milieux de travail.

Quoi : Conférence de presse - Lancement du Sommet sur la santé et sécurité du travail 2025



Date : Mardi 15 avril 2025



Heure : 8 h 30



Lieu : Centre des Congrès de Québec

1000, boul. René-Lévesque est,

Québec (QC)

Local 204 AB



Qui : Ces porte-paroles seront sur place :

● Luc Vachon, président de la CSD

● David Bergeron-Cyr, vice-président de la CSN

● Éric Gingras, président de la CSQ

● Magali Picard, présidente de la FTQ

● Félix Lapan, UTTAM

Les représentants des médias sont également conviés à assister à la conférence d'ouverture et aux ateliers prévus après le point de presse.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Marilou Gagnon, CSD 514 248-6277; Martin Petit, CSN 514 894-1326; Marie-Eve Imonti, CSQ 514 917-9641; et Orian Labrèche, FTQ 514 383-8029.