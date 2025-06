Luc Vachon réélu pour un troisième mandat à la présidence de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD)

LÉVIS, QC, le 13 juin 2025 /CNW/ - Les personnes déléguées réunies à l'occasion du 27ᵉ congrès de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) ont réitéré leur confiance envers Luc Vachon en le reconduisant à la présidence pour un troisième mandat.

Élu une première fois en 2017, M. Vachon poursuivra son engagement à défendre les droits des travailleuses et travailleurs et à renforcer le rôle des syndicats dans les transformations du monde du travail.

« Ce renouvellement de mandat est un témoignage de confiance et renforce mon engagement et ma détermination. Alors que le mouvement syndical subit des attaques répétées, j'ai la conviction qu'il demeure le meilleur véhicule pour améliorer les conditions de travail et de vie de l'ensemble des travailleuses et des travailleurs », a affirmé Luc Vachon.

De nouveaux visages au bureau syndical

Le Congrès a également élu Éric Perreault au poste de secrétaire. Militant de longue date, d'abord comme président de son syndicat et ensuite à titre de conseiller syndical à la négociation pendant plus de dix ans, il s'est engagé à poursuivre l'action collective au service des syndicats affiliés et à renforcer les liens de solidarité entre les membres.

À la suite d'une vacance au poste de trésorier, Christian Voyer a été élu pour un mandat de deux ans. Son implication a débuté au sein de son syndicat comme président et trésorier, puis à partir de 2012 comme conseiller syndical au soutien et à la vie syndicale, il possède une solide expérience terrain et sa connaissance approfondie des besoins des syndicats affiliés constitue un atout pour assurer la saine gestion des finances de la Centrale.

À propos de la CSD

La CSD est l'une des quatre centrales syndicales du Québec. Elle représente quelque 72 000 membres qui œuvrent dans la plupart des secteurs d'activité économique du Québec, à l'exception des fonctions publiques fédérale et provinciale.

