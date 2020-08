OTTAWA, ON, le 26 août 2020 /CNW/ - De nombreux étudiants étrangers potentiels qui aimeraient étudier au Canada cet automne sont dans l'incertitude en raison des restrictions de voyage. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada est au courant de cette situation, et continuera de répondre à ces incertitudes avec 3 nouvelles mesures sur l'admissibilité au permis de travail post-diplôme pour les étudiants qui commencent des programmes en ligne.

Ces changements visent à assouplir les règles d'admissibilité au Programme de permis de travail postdiplôme pour les étudiants qui doivent ou souhaitent commencer leur programme d'études canadiennes en ligne à partir de l'étranger.

Trois changements ont ainsi été apportés :

Les étudiants peuvent maintenant étudier en ligne depuis l'étranger jusqu'au 30 avril 2021, et ce, sans que le temps ne soit retranché de la durée d'un futur permis de travail postdiplôme, à condition que 50 % de leur programme d'études soit éventuellement effectué au Canada .

Les étudiants qui sont inscrits à un programme dont la date de début est comprise entre mai et septembre 2020 et qui étudient en ligne jusqu'au 30 avril 2021, et qui obtiennent un diplôme dans plus d'un programme d'études admissible, peuvent combiner la durée de leurs programmes d'études lorsqu'ils demanderont un permis de travail postdiplôme, à condition d'avoir effectué 50 % de leurs études au Canada .

Pour être admissibles à ces mesures, les étudiants doivent présenter une demande avant de commencer un programme d'études à la session de printemps, d'été ou d'automne 2020, ou à la session débutant en janvier 2021. Tous les étudiants doivent éventuellement être approuvés pour un permis d'études.

L'assouplissement des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 dépendra des progrès réalisés au Canada et dans le monde pour endiguer la propagation de la maladie à coronavirus. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) continuera de surveiller de près la situation et d'évaluer si d'autres changements sont nécessaires, tout en demeurant informé par les conseils de nos experts en santé publique.

