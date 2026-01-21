AVIS AUX MÉDIAS - Mêlée de presse et conférence de presse du ministre Jean-François Simard

QUÉBEC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, M. Jean-François Simard, invite les représentants des médias à une mêlée de presse concernant le nouvel aréna de Sept-Îles. Celle-ci sera suivi d'une conférence de presse concernant les nombreux projets qui recevront un soutien financier de la part de la Société du Plan Nord dans le cadre du Fonds d'initiatives nordiques et de l'enveloppe d'opportunité.

Pour cette conférence, le ministre Simard sera accompagné de la ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et député de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain et du député de René-Lévesque, M. Yves Montigny.

Les journalistes qui souhaitent participer à cette conférence de presse doivent confirmer leur présence avant le jeudi 22 janvier, 16 h, à l'adresse suivante : [email protected].

Date : Le 23 janvier 2026 Heure : 14h30 Lieu : Hall d'entrée de l'aréna Conrad-Parent

Suivi d'une conférence de presse :

Heure : 15h30 Lieu : Musée régional de la Côte-Nord

500, boulevard Laure

Sept-Îles

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Source : Naomy Martin, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Tél. : 367 977-7465; Renseignements : Laurie Richard, Conseillère en communication, Société du Plan Nord, Tél. : 418 643-1874, poste 66455