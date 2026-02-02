Infractions aux lois et règlements forestiers - Amendes imposées aux contrevenants

QUÉBEC, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts publie les noms des individus et des personnes morales ayant enfreint la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier ou ses règlements afférents, notamment le Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État.

Cette publication porte sur les jugements rendus entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025 inclusivement. La liste des contrevenants présente 20 infractions pour lesquelles des amendes totalisant 23 180 $ ont été imposées.

Les lois et les règlements associés à la gestion forestière ont pour objet de protéger les diverses ressources du milieu forestier en ciblant, entre autres, quatre sujets de préoccupation :

la dimension et la distribution des aires de coupe;

l'aménagement d'infrastructures qui permettent de franchir des cours d'eau;

la protection des sols;

la régénération et la protection des milieux fragiles et des habitats fauniques.

À cet effet, le Ministère exerce des activités de contrôle sur le territoire. Ces activités permettent d'assurer la conformité des interventions et, lorsqu'il y a lieu, de repérer les contrevenants.

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts rappelle que les gestes portant atteinte à l'intégrité du milieu forestier doivent être sanctionnés, et que la publication des noms des contrevenants vise la transparence à cet égard. Le respect de la réglementation en vigueur permet d'assurer la pérennité de la ressource et la protection du milieu forestier.

La liste complète des 20 infractions rendues publiques aujourd'hui est accessible sur Québec.ca.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le Québec.ca/gouv/ressources-naturelles-forêts ou ses réseaux sociaux : http://www.x.com/mrnfqcx.com/mrnfqc facebook.com/RessourcesNaturellesForets linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets youtube.com/RessourcesNaturellesForets instagram.com/mrnfqc



Information :

Relations médias

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts