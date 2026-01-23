SEPT-ÎLES, QC, le 23 janv. 2026 /CNW/ - Vingt-deux projets de la région du Nord-du-Québec obtiendront un soutien financier de près de 2,5 millions de dollars du Fonds d'initiatives nordiques (FIN). Les projets choisis représentent des investissements totaux de 9,4 millions de dollars dans la région.

Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Jean-François Simard, en a fait l'annonce aujourd'hui. Cette aide financière contribuera à répondre à des besoins prioritaires cernées par les communautés du Nord-du-Québec.

Les projets nord-québécois retenus touchent plusieurs domaines, dont le développement d'infrastructures pour les collectivités, les familles et le tourisme, ainsi que la création de services alimentaires et le transfert de connaissances.

En tout, 65 initiatives provenant du territoire québécois s'étendant au nord du 49e parallèle seront soutenues financièrement.

Depuis décembre 2020, le Fonds d'initiatives nordiques a propulsé 260 projets des partenaires locaux et régionaux, générant ainsi des investissements de près de 79 millions de dollars au nord du 49e parallèle. Cette nouvelle contribution renforce notre engagement en faveur du développement durable et de la prospérité nordique.

Citation :

« Le Fonds d'initiatives nordiques, géré par la Société du Plan Nord, est un levier essentiel pour favoriser le développement durable du territoire nordique. Ce septième appel de projets démontre, une fois de plus, l'engagement des acteurs du Nord-du-Québec. Les projets sélectionnés auront des retombées concrètes pour les communautés nordiques et contribueront à mettre en valeur ce territoire unique. »

- Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« L'engouement des promoteurs à l'égard de cet appel de projets témoigne du dynamisme et de la créativité qui animent le Nord-du-Québec. Grâce au soutien financier accordé par la Société du Plan Nord, une diversité d'initiatives pourra se concrétiser et générer des retombées tangibles dans les communautés.»

- Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Voici la liste des initiatives sélectionnées :

La localité de Valcanton aménagera des jeux d'eau ainsi qu'un lieu de rassemblement intergénérationnel au cœur du village de Val-Paradis. (100 000 $)

Tourisme Eeyou Istchee élaborera un plan directeur en tourisme pour les neuf communautés cries d'Eeyou Istchee. (98 316 $)

FaunENord organisera des activités éducatives liées au maraîchage nordique et à la transformation des récoltes au cœur de la ville de Chibougamau. (98 266 $)

La Société d'aide au développement des collectivités (SADC) de Matagami réalisera trois études de faisabilité de la conversion du chauffage au mazout par la biomasse forestière pour des bâtiments de Matagami, Villebois et Valcanton. (68 647 $)

L'Association des personnes en perte d'autonomie de Chibougamau mènera une étude de marché sur les besoins en hébergement ainsi qu'en services alimentaires de sa clientèle. (100 000 $)

Le Centre d'études collégiales de Chibougamau implantera un café étudiant responsable et coopératif offrant des services alimentaires aux étudiants et aux employés. (80 000 $)

Le Regroupement des propriétaires de chalets du Lac Pajegasque à Beaucanton aménagera des sentiers pédestres, des belvédères ainsi qu'une station de lavage d'embarcations afin de protéger le lac et de favoriser l'accès à ce dernier par les citoyens et les visiteurs. (12 587 $)

La Ville de Lebel-sur-Quévillon modernisera le bloc sanitaire de son camping municipal. (100 000 $)

Le Service aux entreprises et aux collectivités du Cégep de Saint-Félicien à Chibougamau offrira un service de garde pour les enfants des étudiants et des membres du personnel. (88 360 $)

La Nation crie de Nemaska transformera son ancienne caserne de pompiers en salle communautaire. (500 000 $)

Le Centre de femmes Îlot d'Espoir de Lebel-sur-Quévillon rénovera et agrandira ses locaux pour améliorer ses services, notamment en offrant des ateliers de cuisine collective. (172 000 $)

La Société d'histoire de la Baie-James instaurera des points d'accès à des ressources en histoire régionale dans les six communautés jamésiennes. (65 410 $)

La Ville de Chibougamau fera l'acquisition d'un logiciel de gestion et de répartition pour implanter un nouveau service de transport collectif à Chibougamau. (64 900 $)

Le Centre régional de rétablissement Isuarsivik mettra sur pied un camp de thérapie avec deux chambres de counseling près de Kuujjuaq, ce qui permettra de rapprocher la clientèle à son territoire et à sa culture, et ainsi de faciliter son cheminement. (100 000 $)

Le théâtre Aaqsiiq produira la pièce Aukkauti , basée sur un récit historique enraciné dans l'histoire du Nunavik. (100 000 $)

, basée sur un récit historique enraciné dans l'histoire du Nunavik. (100 000 $) La Maison de la Famille Iqitsivik de Salluit construira un parc de planche à roulettes pour diversifier l'offre d'activités pour les jeunes du village nordique. (150 000 $)

La Maison de la Famille Iqitsivik de Salluit construira deux campements où les savoirs traditionnels inuits pourront être enseignés aux jeunes de la communauté dans le cadre de camps estivaux. (100 000 $)

La Coopérative de solidarité Ikajurtigiit mènera un projet de recherche-action pour documenter les trajectoires individuelles et les récits collectifs en lien avec l'expérience en emploi des membres de la Coopérative. (100 000 $)

Kuujjuamiut Inc. construira un garage de soudure à Kuujjuaq pour fournir des services essentiels de soudure, de réparation et de modification de bateaux. (99 250 $)

La Société Makivvik réalisera les études préparatoires à la construction de nouveaux bureaux à Kuujjuaq et à Inukjuak. (100 000 $)

L'Université McGill traduira en inuktitut le manuel de l'officier de la santé publique pour la tuberculose afin de permettre aux travailleurs de la santé du Nunavik d'intervenir plus efficacement, et dans leur langue, auprès des membres touchés par cette maladie infectieuse. (100 000 $)

Par le biais de l'Institut nordique du Québec, l'Université du Québec à Trois-Rivières tiendra un symposium au Nunavik pour diffuser les connaissances scientifiques sur la santé, le climat et l'environnement qui touchent les communautés nordiques. (100 000 $)

