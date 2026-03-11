AVIS AUX MÉDIAS - Mêlée de presse avec la ministre Kateri Champagne Jourdain à la Microbrasserie La Compagnie de Sept-Îles

QUÉBEC, le 11 mars 2026 /CNW/ - La ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Mme Kateri Champagne Jourdain, invite les représentants des médias à une mêlée de presse à la Microbrasserie La Compagnie qui reçoit une aide financière dans le cadre de l'enveloppe d'opportunité de la Société du Plan Nord. Cette mêlée de presse comprendra également une visite des lieux et une séance photo.

Les journalistes qui souhaitent participer à cette mêlée de presse doivent confirmer leur présence avant le 12 mars 2026, à midi, à l'adresse suivante : [email protected].

Date : 13 mars 2026



Heure : 11 h 30



Lieu : Microbrasserie La Compagnie

15, rue Père Divet

Sept-Îles G4R 5B6

SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Source : Maya Dura, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 367 990-2589; Renseignements : Laurie Richard, Conseillère en communication, Société du Plan Nord, Tél. : 418 643-1874, poste 66455