Avis aux médias - ANNONCE EN LIEN AVEC LE SECTEUR FORESTIER
11 mars, 2026, 10:00 ET
QUÉBEC, le 11 mars 2026 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Ian Lafrenière, et le grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw, M. Constant Awashish, invitent les représentants et représentantes des médias à une annonce en lien avec le secteur forestier en Haute-Mauricie.
Pour l'occasion, ils seront accompagnés du chef du Conseil des Atikamekw d'Opitciwan, M. Jean-Claude Mequish, le chef du Conseil des Atikamekw de Manawan, M. Sipi Flamand, et la cheffe du Conseil des Atikamekw de Wemotaci, Mme Vivianne Chilton.
Date :
Le 13 mars 2026
Heure :
11 h
Lieu :
La Tuque (Mauricie)
Pour y participer, les représentants et représentantes des médias doivent s'accréditer avant le jeudi 12 mars, à 16 h, en écrivant à [email protected]. Le lieu exact de l'annonce sera envoyé par courriel avec la confirmation de l'inscription. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à cette activité de presse.
