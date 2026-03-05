Congrès annuel de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC) - L'expertise et les ambitions du Québec minier mises à l'avant-plan

QUÉBEC, le 5 mars 2026 /CNW/ - Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, M. Jean-François Simard, dresse un bilan positif de la participation du Québec au congrès annuel de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC), qui se déroulait du 1er au 4 mars à Toronto. L'événement annuel a une fois de plus permis de faire la promotion du secteur minier québécois d'aujourd'hui et de sa vision stratégique pour l'avenir.

Le gouvernement du Québec a d'abord saisi cette tribune pour présenter à l'industrie et aux différents partenaires la nouvelle Stratégie québécoise pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2025-2031, qui aspire à faire du Québec une plaque tournante des minéraux critiques et stratégiques (MCS) sur la scène internationale. Visant à propulser le Québec minier et à en faire un joueur clé de la transition énergétique et technologique mondiale, cette stratégie dotée d'un budget de plus de 88 M$ met en place de puissants leviers pour transformer l'immense potentiel minéral du Québec en richesse collective pour les Québécois et les Québécoises.

Lors du congrès, le ministre Simard a rencontré plusieurs partenaires de l'industrie minière, des investisseurs ainsi que des représentantes et des représentants de gouvernements étrangers afin de faire valoir le caractère incontournable du Québec minier. De manière cohérente avec la volonté du gouvernement de conclure de nouveaux partenariats à l'international, le ministre a signé une déclaration d'intention de coopération avec l'Allemagne en matière de MCS. Celle-ci vise à établir des chaînes d'approvisionnement sûres, diversifiées et résilientes.

Par ailleurs, la rencontre des ministres provinciaux, territoriaux et fédéraux des mines et de l'énergie aura été une importante occasion d'échanger sur les différents enjeux de ces secteurs d'activité, entourant notamment les MCS.

Le kiosque du Québec ainsi que les diverses activités et présentations effectuées durant la journée consacrée au Québec auront eux aussi mis en lumière les atouts de l'écosystème et de l'encadrement miniers québécois, en plus de favoriser le réseautage.

« En cette ère d'incertitude géopolitique et de perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, le Québec a encore plus à offrir à ses partenaires, soit de la prévisibilité, de la stabilité et de la sécurité. Grâce à sa vision claire et affirmée sur la mise en valeur de son grand potentiel minéral et à son environnement d'affaires favorable, le Québec a tous les atouts pour attirer des investisseurs et générer de la prospérité économique chez nous. Les échanges réalisés au congrès ont été des plus productifs à ce chapitre, et je m'en réjouis! ».

Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Le congrès du PDAC est le plus important congrès mondial sur l'exploration et l'exploitation minières. Il rassemble annuellement plus de 27 000 participants et participantes, venant de plus de 125 pays, ainsi qu'environ 2 000 exposants, conférenciers et conférencières.

En plus de spécialistes du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, la délégation du Québec comprenait plusieurs représentantes et représentants du gouvernement du Québec, dont le Bureau du Québec à Toronto, la Société québécoise d'exploration minière, Investissement Québec, Revenu Québec, la Société du Plan Nord et la Société de développement de la Baie-James. Des partenaires accompagnaient aussi cette délégation, dont le Conseil cri sur l'exploration minérale et le Consortium de recherche en exploration minérale.

