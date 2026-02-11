Un nouvel appel de projets pour améliorer la qualité éducative

QUÉBEC, le 11 févr. 2026 /CNW/ - La ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, invite les associations nationales reconnues représentant les services de garde éducatifs à l'enfance, les organismes admissibles, les organismes à but non lucratif (OBNL), les consultantes et consultants et les entreprises admissibles à participer, d'ici le 2 mars prochain, à l'appel de projets visant à rehausser la qualité éducative des services de garde éducatifs.

Un soutien financier encore plus accessible

Le premier volet offre aux organismes admissibles une aide financière pour soutenir des projets d'amélioration de la qualité éducative. Il a été bonifié pour élargir l'admissibilité à un plus grand nombre de porteurs de projets, dont les consultantes et consultants et les entreprises comptant au moins deux ans d'expérience. De nouveaux types de projets sont également admissibles, notamment les projets de recherche-action menés par des établissements postsecondaires en éducation à l'enfance. Ce volet soutient aussi le développement et la diffusion d'outils ainsi que des activités de formation ou de recherche réalisées en collaboration avec les services de garde éducatifs à l'enfance.

De l'accompagnement personnalisé et gratuit

Le deuxième volet vise à offrir un accompagnement personnalisé et gratuit aux services de garde éducatifs à l'enfance en installation dans le but de rehausser leur qualité éducative. Il s'adresse aux associations nationales reconnues représentant des services de garde éducatifs à l'enfance, aux OBNL, ainsi qu'aux consultants et aux entreprises ayant une expérience comptant au moins deux ans d'expérience pertinente en accompagnement des services de garde.

Des initiatives qui ont fait leurs preuves

Plusieurs projets financés lors d'appels de projets précédents ont contribué de façon concrète à l'amélioration de la qualité éducative dans les services de garde éducatifs à l'enfance. Parmi ces projets figurent notamment un parcours numérique d'introduction aux composantes de la qualité éducative et des formations destinées aux gestionnaires sur la reconnaissance au sein des équipes éducatives.

Citation :

« Chaque année, nous pouvons constater à quel point le soutien à la qualité éducative dans le réseau des services de garde éducatifs contribue grandement au développement des enfants. En accompagnant les services de garde dans leurs projets, nous agissons concrètement pour offrir aux enfants, peu importe leur milieu, des bases solides pour apprendre et s'épanouir. Investir dans la qualité éducative, c'est aussi améliorer l'équité des chances et bâtir une société encore plus forte. Je vous invite à participer en grand nombre à cet appel de projets! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Lien utile :

Programme de soutien financier pour l'amélioration de la qualité éducative des services de garde éducatifs à l'enfance

Faits saillants :

Les projets soumis seront évalués selon différents critères en fonction du volet, qui se retrouvent dans le cadre normatif du Programme de soutien financier pour l'amélioration de la qualité éducative des services de garde éducatifs à l'enfance. Les organisations qui souhaitent soumettre leurs projets ont jusqu'au 2 mars 2026 à 17 h pour le faire à l'adresse suivante : [email protected] .

. L'édition 2022-2025 du Programme a permis de financer 22 projets.

Un montant de deux millions de dollars est prévu annuellement pour le Programme.

Pour l'édition 2025-2028 du Programme, une subvention maximale de 125 000 $ par projet est prévue pour les organismes sélectionnés pour le volet 1, pour la durée de l'entente, laquelle est d'un maximum de deux ans. Pour le volet 2, la subvention maximale est de 500 000 $ par organisme, pour un maximum de trois ans.

