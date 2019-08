Avis aux médias - Logo de BDC

Visiter le centre des médias BDC est une excellente façon de rester au fait des plus récentes nouvelles de BDC et de découvrir des experts sur une variété de sujets liés à l'entrepreneuriat. Il est également possible de s'abonner à la liste de distribution de communiqués de presse et des nouvelles de l'équipe des Relations avec les médias de BDC.

À propos de BDC

BDC est la seule banque qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Elle offre un accès à du financement, en ligne et en personne, ainsi que des services-conseils afin d'aider les entreprises canadiennes à croître et réussir. BDC Capital, sa division d'investissement, propose une vaste gamme de solutions de capital et de financement personnalisé. Depuis 75 ans, BDC a pour objectif de soutenir les entrepreneurs de tous les secteurs et à toutes les étapes de leur croissance. Pour en savoir davantage et pour consulter gratuitement plus de 1 000 outils, articles et histoires d'entrepreneurs, visitez le site bdc.ca.

SOURCE Banque de développement du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, BDC, mediainfo@bdc.ca, 1-844-625-8321

Related Links

www.bdc.ca