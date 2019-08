Avis aux médias - Les ministres Petitpas Taylor et LeBlanc fera une annonce importante concernant des améliorations à l'infrastructure de l'Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton

DIEPPE, NB, le 6 août 2019 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé et députée de Moncton-Riverview-Dieppe, et l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur et député de Beauséjour, fera une annonce de financement pour l'Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton.

Les ministres seront disponibles pour répondre aux questions des médias après l'annonce.

Date : Le 7 août 2019



Heure : 9h00 (HAA)



Endroit : Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton

777, avenue Aviation

Dieppe, NB

E1A 7Z5

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Delphine Denis, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Garneau, Ministre des Transports, Ottawa, 613-991-0700; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, media@tc.gc.ca

