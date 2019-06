Avis aux médias - Les ministres Hussen et Jordan feront une annonce

SAULT STE. MARIE, ON, le 12 juin 2019 /CNW/ - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, répondront aux questions des médias à la suite de son annonce portant sur l'immigration.

Date : Le vendredi 14 juin 2019



Heure : 9 h (heure locale)



Lieu : Hôtel de ville de Sault Ste. Marie

99, chemin Foster

Sault Ste. Marie (Ontario) P6A 5A6

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: (médias seulement) : Relations avec les médias, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Administration centrale, 613-952-1650, IRCC.COMMMediaRelations-RelationsmediasCOMM.IRCC@cic.gc.ca; Mathieu Genest, Attaché de presse, Cabinet du ministre Ahmed Hussen, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté, 819-639-3686; Emilie Simard, Attachée de presse, Cabinet du ministre Bernadette Jordan, Développement économique rural du Canada, 613-864-7690

