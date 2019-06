Avis aux médias - Les ministres Garneau et Julien feront une annonce importante au port de Sept-Îles

SEPT-ÎLES, QC, le 18 juin 2019 /CNW/ - L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, et monsieur Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, feront une annonce de financement destiné à favoriser les échanges commerciaux et la circulation des marchandises au port de Sept-Îles.

Les ministres Garneau et Julien seront disponibles pour répondre aux questions des médias après l'annonce.

Date : Le 19 juin 2019



Heure : 10 H 30 (HAE)



Endroit : Port de Sept-Îles

Terminal Pointe aux Basques

26, rue Retty

Sept-Îles (Québec)



Note : Se présenter à l'entrée Guérite du terminal Pointe-aux-Basques. 26, rue Retty. Une pièce d'identité avec photo officielle est obligatoire afin de pouvoir y accéder.

Renseignements: Delphine Denis, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Garneau, Ministre des Transports, Ottawa, 613-991-0700; Claude Potvin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la Côte-Nord, 418 928-9921; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, media@tc.gc.ca

