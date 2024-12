TROIS-RIVIÈRES, QC, le 19 déc. 2024 /CNW/ - La présidente du Conseil du Trésor et la ministre des Transports, l'honorable Anita Anand, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, la vice-première ministre du Québec et ministre provinciale des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Jean Boulet annonceront des investissements pour renforcer les chaînes d'approvisionnement.

Date :

Vendredi 20 décembre 2024

Heure :

10 h 00 (HNE)

Endroit :

Trois-Rivières (Québec)

Note :

Pour des raisons de sécurité, le port de bottes, du casque, du dossard et des lunettes est obligatoire lors de la visite de chantier prévue après la conférence.

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire par courriel auprès de l'équipe des Relations avec les médias de Transports Canada. Le lieu où se tiendra la conférence leur sera alors communiqué.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Laurent de Casanove, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Anita Anand, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias : Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]