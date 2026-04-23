GATINEAU, QC, le 23 avril 2026 /CNW/ - Le ministre fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Heath MacDonald, et le ministre de la Main-d'œuvre et des Études supérieures de l'Île‑du-Prince-Édouard, l'honorable Zack Bell, seront à Charlottetown pour annoncer un financement destiné à soutenir les travailleurs de la province touchés directement ou indirectement par les droits de douane sur le marché mondial.

L'annonce sera faite au nom de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu.

Les ministres seront accompagnés par le député de Cardigan, Kent MacDonald.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le vendredi 24 avril 2026 Heure : 13 h (HAA) Lieu : The Construction Association of Prince Edward Island Centre de formation 40, Enman Crescent Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

Note pour les médias :

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Brooke Miller, Agente principale des communications, Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, [email protected], 902-218-4751