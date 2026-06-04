GATINEAU, QC, le 4 juin 2026 /CNW/ - La ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, l'honorable Rebecca Chartand, et le ministre des Affaires, des Mines, du Commerce et de la Création d'emplois, l'honorable Jamie Moses seront au Manitoba afin de faire une annonce pour souligner un investissement visant à soutenir les travailleurs et les employeurs des secteurs touchés par les droits de douane.

L'annonce sera faite au nom de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le vendredi 5 juin 2026



Heure : 12 h 30 (HAC)



Lieu : RRC Polytech-Notre Dame Campus Centre for Automation and Manufacturing Technology Transfer (pièce B130) Skilled Trades and Technology Centre (bâtiment T) 2055, avenue Notre Dame

Winnipeg (Manitoba)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Keigan Buckley, Attaché de presse, Gouvernement du Manitoba, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]