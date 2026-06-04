WESTERN SHORE, NS, le 4 juin 2026 /CNW/ - Le marché du travail canadien continue de subir des pressions constantes en raison des droits de douane, des pénuries de main‑d'œuvre, des perturbations touchant les chaînes d'approvisionnement et des avancées technologiques rapides. En réaction à cette situation, le gouvernement du Canada se concentre sur la transformation de notre économie : renforcer les industries au pays, soutenir le perfectionnement de la main-d'œuvre et jeter les bases d'une économie plus indépendante.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé la création de l'Alliance pour la main-d'œuvre de l'industrie des mines et des minéraux, avec l'appui solide du Conseil des ressources humaines de l'industrie minière et de l'Association minière du Canada. L'Alliance aura pour objectif de cerner et de promouvoir des solutions dirigées par l'industrie pour renforcer la main-d'œuvre qualifiée nécessaire à toutes les étapes de la production des minéraux et des métaux.

En tant que l'un des principaux moteurs économiques du Canada, l'industrie des mines et des minéraux joue un rôle essentiel pour répondre à la demande croissante des industries mondiales, stimulée par la transition vers des sources d'énergie propres et l'essor de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Ces industries sont également essentielles à la réussite d'autres secteurs, comme la fabrication de pointe, les communications et l'intelligence artificielle ainsi que la sécurité économique et nationale du Canada.

L'Alliance pour la main-d'œuvre de l'industrie des mines et des minéraux est la première des six alliances annoncées, unifiées par une mission commune : cibler les plus pressants défis du marché du travail et y remédier, de même que coordonner les investissements publics et privés en faveur du développement des compétences afin de créer des occasions valorisantes pour les travailleurs canadiens, là où ils sont le plus recherchés, pour Bâtir un Canada fort.

Pour réaliser ce mandat au sein de l'Alliance pour la main-d'œuvre de l'industrie des mines et des minéraux, le Conseil des ressources humaines de l'industrie minière agira comme principal organisme de mise en œuvre, avec l'appui important de l'Association minière du Canada. Ensemble, ils réuniront les membres du réseau qui représentent les employeurs, les organisations syndicales, les établissements d'enseignement postsecondaire, les partenaires autochtones et les groupes sous-employés afin d'élaborer une stratégie relative à la main-d'œuvre fondée sur les besoins réels du secteur.

En s'appuyant sur sa vaste expérience et sa vaste expertise ainsi que sur les données actuelles sur le marché du travail, l'Alliance pour la main-d'œuvre de l'industrie des mines et des minéraux cernera les lacunes en matière de compétences et les autres enjeux qui touchent la main‑d'œuvre du secteur des mines et des minéraux et élaborera des solutions ciblées pour y répondre. Cette approche concertée assurera une harmonisation efficace et stratégique des investissements et des activités à tous les niveaux afin de soutenir les priorités.

Cette solide collaboration sera le moteur de la réalisation du travail nécessaire à la création des bassins de talents durables qui sont essentiels à la croissance du secteur des mines et des minéraux et contribuera ainsi à appuyer les grands projets et à faire progresser les principales priorités fédérales : bâtir une économie canadienne plus forte, plus résiliente et plus indépendante.

Citations

« La force de la main-d'œuvre canadienne atteint son apogée lorsque les employeurs et les partenaires de formation travaillent de concert. Des pressions externes continuent de perturber des secteurs prioritaires, mais les investissements réalisés aideront à donner aux travailleurs canadiens les compétences dont ils ont besoin pour s'adapter aux nouvelles réalités. L'Alliance pour la main‑d'œuvre de l'industrie des mines et des minéraux jouera un rôle essentiel pour faire en sorte que la main-d'œuvre du secteur minier du Canada soit bien outillée pour appuyer les ambitieux projets d'infrastructure nationaux qui renforceront le Canada et son indépendance économique. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« La vigueur économique du Canada repose avant tout sur sa population. Alors que la demande mondiale pour les minéraux critiques s'intensifie, il est essentiel de mettre sur pied une main-d'œuvre qualifiée, diversifiée et inclusive dans le domaine minier qui s'appuie sur nos dizaines d'années d'expertise au Canada pour faire progresser les grands projets, renforcer nos chaînes d'approvisionnement et assurer notre sécurité économique et nationale à long terme. C'est ainsi que nous transformons les possibilités en croissance : en veillant à ce que les Canadiens acquièrent les compétences nécessaires pour bâtir, exploiter et faire croître l'industrie minière, en transformant notre richesse minière pour stimuler la prospérité à long terme, bâtir des collectivités plus fortes et assurer une économie plus compétitive et plus résiliente.»

- Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson

« Le secteur canadien des mines et des minéraux se trouve à un tournant décisif. La demande en minéraux essentiels est en hausse, les nouvelles technologies redéfinissent les méthodes d'extraction des ressources, et la nécessité de pouvoir compter sur une main-d'œuvre qualifiée et inclusive, capable de s'adapter, n'a jamais été aussi grande. Le Conseil des ressources humaines de l'industrie minière est fier de réunir les employeurs, les syndicats, les formateurs et les partenaires autochtones au sein de l'Alliance pour la main-d'œuvre de l'industrie des mines et des minéraux afin de constituer des réservoirs de talents qui renforceront la résilience économique de notre pays. Grâce à cette collaboration, les personnes qui font vivre notre secteur auront les compétences et le soutien dont elles ont besoin et jouiront des possibilités qui assureront leur succès. Ce sera la concrétisation du statut du Canada à titre de chef de file mondial dans la mise en valeur responsable des ressources. »

- Le directeur général du Conseil des ressources humaines de l'industrie minière, Ryan Montpellier

« Le secteur minier du Canada est un chef de file mondial dans la production des minéraux et des métaux nécessaires à la transition énergétique, à la fabrication de pointe et à la sécurité économique. Nous remercions le gouvernement du Canada pour son leadership et son investissement dans la création de l'Alliance pour la main-d'œuvre de l'industrie des mines et des minéraux, ainsi que le soutien qu'il prodigue au Conseil des ressources humaines de l'industrie minière, qui dirige le déploiement de cette grande initiative. Il dirige également l'Alliance, ce en quoi l'Association minière du Canada l'appuie pleinement. Cette alliance constitue un forum précieux qui favorise la collaboration et la mise en œuvre de mesures concrètes. Elle contribue ainsi à ce que le secteur dispose des talents dont dépend sa croissance d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur minière, et à ce que l'industrie puisse venir en aide à d'autres secteurs essentiels à la prospérité économique du Canada. »

- Le président-directeur général de l'Association minière du Canada, Pierre Gratton

« Ce sont les gens qui composent notre main-d'œuvre qui nous permettent de tirer parti des débouchés offerts par les minéraux critiques du Canada et des grands projets d'extraction de ressources. Cameco est l'un des employeurs qui comptent le plus grand nombre d'Autochtones au sein de son personnel; à ce titre, l'entreprise a conscience qu'il est essentiel de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée et inclusive pour assurer le succès de ses activités. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada pour son leadership dans la création de l'Alliance pour la main-d'œuvre de l'industrie des mines et des minéraux et pour avoir confié au Conseil des ressources humaines de l'industrie minière les ressources nécessaires pour mener à bien cet important travail. L'Alliance entraîne une collaboration entre les secteurs qui permettra de mettre en œuvre des solutions pratiques, axées sur l'industrie pour relever les défis liés à la main-d'œuvre. En unissant nos efforts, nous constituerons les réservoirs de talents qui soutiendront la croissance, la soif d'innovation et la concurrence du Canada pour les décennies à venir. »

- Le directeur du département de l'acquisition des talents et du développement des compétences de Cameco Corporation et vice-président du conseil d'administration du Conseil des ressources humaines de l'industrie minière, Jered Heigh

« L'industrie canadienne des mines et des minéraux repose sur les compétences, l'expérience et le dévouement des travailleurs partout au pays. Alors qu'elle poursuit sa croissance et sa transformation, il est essentiel que les travailleurs et les syndicats aient leur mot à dire dans l'avenir de la main-d'œuvre. Le Syndicat des Métallos se réjouit de l'investissement du gouvernement du Canada dans l'Alliance pour la main-d'œuvre de l'industrie des mines et des minéraux et appuie sa décision de confier au Conseil des ressources humaines de l'industrie minière (RHiM) la mise en œuvre de cette importante initiative. En réunissant les milieux syndical et industriel, des partenaires autochtones, des établissements d'enseignement et les gouvernements, l'Alliance offre une occasion concrète de relever les défis liés à la main-d'œuvre, de renforcer les parcours de formation et d'apprentissage et de veiller à ce que les emplois de demain soient de bons emplois, offrant des salaires permettant de subvenir aux besoins d'une famille, de solides protections en matière de santé et de sécurité, ainsi que des perspectives pour les générations futures de travailleurs. »

- Le directeur du district 6 du Syndicat des Métallos et membre du conseil d'administration du RhiM, Kevon Stewart

Faits en bref

Le 5 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé une série de mesures visant à aider les travailleurs canadiens touchés par les droits de douane, à revitaliser les économies locales et à limiter les effets à long terme des pertes d'emplois causées par les droits de douane. Mentionnées dans le budget de 2025, les alliances pour la main‑d'œuvre ont été annoncées dans le cadre de ces mesures visant à remédier au manque de compétence dans les industries touchées par les pénuries de main-d'œuvre.

Avec un investissement de 81 millions de dollars sur cinq ans, les alliances pour la main‑d'œuvre représentent une approche stratégique et tournée vers l'avenir visant à renforcer les secteurs essentiels à la sécurité et à la croissance économiques du Canada.

Les alliances pour la main-d'œuvre concentrent leurs efforts sur six secteurs prioritaires touchés et essentiels à la croissance économique du Canada. Ensemble, ces secteurs comptent pour plus du tiers du PIB du Canada et emploient environ 8 millions de personnes d'un bout à l'autre du pays :

les mines et les minéraux; la fabrication de pointe (y compris l'IA); l'énergie et l'électricité; les transports et les chaînes d'approvisionnement; le logement et la construction; l'économie des soins.

Les alliances pour la main-d'œuvre joueront un rôle essentiel dans la mise en œuvre initiale d'Une Équipe Canada forte, en veillant à ce que les stratégies en matière de main-d'œuvre soient harmonisées avec les programmes de formation et les besoins des employeurs, tout en renforçant la capacité du Canada à construire rapidement et à grande échelle des logements, de grandes infrastructures et la capacité de défense nationale.

En 2024, le secteur minier a apporté une contribution directe de 112 milliards de dollars au PIB du Canada et employait environ 438 000 personnes.

La même année, la production minérale a atteint 64 milliards de dollars. Le Canada produit 60 minéraux et métaux grâce à 200 mines ainsi qu'à des milliers de gravières, sablières et carrières de pierres.

On constate une demande mondiale croissante en minéraux critiques nécessaires aux économies à faibles émissions de carbone et axées sur le numérique. Le pays figure parmi les principaux producteurs mondiaux de cuivre, de nickel et de cobalt et accueille des projets miniers avancés portant sur les éléments de terres rares que sont le lithium et le graphite.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]