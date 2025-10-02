OTTAWA, ON, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Brendan Hanley, le secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, annoncera le financement de projets d'énergie propre menés par des Autochtones au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, lors de la conférence nationale annuelle et du salon des exposants organisés par Hydroélectricité Canada dans le cadre de la Semaine de l'hydroélectricité canadienne 2025. Une mêlée de presse suivra.

Date : Vendredi 3 octobre 2025

Heure : 12 h 10 (HE)

Lieu : Hôtel Westin

4e étage, salle de bal Confédération

11, promenade Colonel By

Ottawa (Ontario) K1N 9J1

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister aux événements sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

Greg Frame, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]