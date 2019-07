Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Gary Anandasangaree assistera à l'Assemblée générale annuelle de l'Assemblée des Premières Nations à Fredericton

M. Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme (Multiculturalisme), sera à Fredericton pour participer à l'AGA de l'Assemblée des Premières Nations et rencontrer des représentants des communautés autochtones et multiculturelles

OTTAWA, le 23 juill. 2019 /CNW/ - M. Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme (Multiculturalisme), sera de passage à Fredericton le mercredi 24 juillet afin de rencontrer des représentants des communautés autochtones et multiculturelles, et de participer à l'Assemblée générale annuelle de l'Assemblée des Premières Nations. Il sera présent au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, et M. Anandasangaree feront également une annonce de financement en appui à la préservation et à la revitalisation des langues autochtones. Ils seront accompagnés de M. Marc Miller, secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones, ainsi que de Matt DeCourcey, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et député de Fredericton.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.



Voici les détails :

Activités médiatiques du mercredi 24 juillet 2019

Activité no 1 - Réunion avec des représentants du Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick et de l'Association multiculturelle de Fredericton

HEURE :

9 h

LIEU :

Association multiculturelle de Fredericton

28, rue Saunders

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Note pour les journalistes : Fermé aux médias

Activité no 2 - Annonce de financement au sujet de la préservation et de la revitalisation des langues autochtones

HEURE :

10 h 30



LIEU :

Marshall d'Avray Hall (Salle 356)

Université du Nouveau-Brunswick - Fredericton

10, promenade MacKay

Fredericton (Nouveau-Brunswick)



Note pour les journalistes : Ouvert aux médias

Activité no 3 - 40e Assemblée générale annuelle de l'Assemblée des Premières Nations

HEURE :

13 h 15

LIEU :

Palais des congrès de Fredericton

670, rue Queen

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Note pour les journalistes : Ouvert aux médias

Activité no 4 - Réunion avec la Communauté philippino-canadienne du Nouveau-Brunswick



HEURE :

15 h

LIEU :

Bureau de circonscription du député Matt DeCourcey

494, rue Queen, Suite 300

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Notes pour les journalistes : Fermé aux médias

