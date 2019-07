Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire DeCourcey fera une annonce concernant les nouveaux arrivants francophones au Canada

DIEPPE, NB, le 2 juill. 2019 /CNW/ - Matt DeCourcey, secrétaire parlementaire du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député de Fredericton, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, fera une annonce en soutien aux nouveaux arrivants francophones et sera disponible aux médias pour répondre aux questions.

Date : Le mercredi 3 juillet 2019



Heure : 12 h (heure locale)



Endroit : Collège communautaire du Nouveau-Brunswick - Galerie Parallèle

Campus de Dieppe

505, rue du Collège

Dieppe (NB)

E1A 6R5

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: (médias seulement) : Mathieu Genest, Attaché de presse, Cabinet du ministre Immigration, Réfugiés et Citoyenneté, 819-639-3686; Relations avec les médias, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Administration centrale, 613-952-1650, IRCC.COMMMediaRelations-RelationsmediasCOMM.IRCC@cic.gc.ca

