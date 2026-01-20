OTTAWA, ON, le 20 janv. 2026 /CNW/ - La vie comporte de nombreux événements marquants qui peuvent modifier votre point de vue, vous faire vivre de nouvelles aventures ou vous amener à prendre de nouvelles décisions. Certains événements marquants peuvent aussi avoir une incidence sur vos impôts. Ils peuvent vous donner accès à de nouvelles prestations et à de nouveaux crédits et vous permettre de réduire votre revenu imposable.

Une déclaration d'amour (Groupe CNW/Agence du revenu du Canada)

Suivez-nous sur Instagram pour découvrir « Déclaration d'amour », une nouvelle histoire sur un jeune couple fictif, Alex et Neena, et sur la façon dont les impôts coïncident avec les étapes clés de leur vie. Cette histoire en 6 chapitres sera publiée chaque semaine, à partir du lundi 19 janvier.

Voici un aperçu de ce qu'Alex et Neena vont apprendre en vivant certaines de ces étapes clés. Nous souhaitons que vous compreniez ces étapes pour planifier vos finances, établir votre budget et épargner pour l'avenir, peu importe où vous en êtes dans votre vie.

Avoir 19 ans

Lorsque vous avez 19 ans, un nouveau chapitre commence et de nouvelles prestations peuvent s'offrir à vous! Vous pouvez recevoir les versements trimestriels du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, ainsi qu'un montant lié à un crédit provincial ou territorial connexe. Pour y avoir droit, vous devez avoir produit votre déclaration de revenus et y être admissible. Vous recevrez le premier versement à la date de versement qui suit votre 19e anniversaire.

Si vous travaillez et que vous gagnez un faible revenu, vous pourriez aussi avoir droit à l'allocation canadienne pour les travailleurs lorsque vous produisez votre déclaration de revenus.

Si vous vous produisez votre déclaration de revenus pour la première fois, plusieurs sources de soutien s'offrent à vous. La page Comprendre vos impôts est un bon point de départ. Elle explique l'importance de faire ses impôts, les avantages qu'on peut en tirer et offre des conseils pratiques dans un format facile à comprendre.

Obtenir son premier emploi

Obtenir son premier emploi est très stimulant. C'est aussi une étape qui implique plusieurs responsabilités, notamment celle de déclarer ses revenus. Vous devez payer l'impôt fédéral et provincial ou territorial sur le revenu.

Le montant de l'impôt retenu sur votre paie dépend des renseignements que vous fournissez dans le formulaire TD1. Ce formulaire vous permet de demander des crédits d'impôt personnels, comme le montant personnel de base, le montant pour personnes handicapées et d'autres crédits. Le total de ces crédits réduit l'impôt sur le revenu retenu par votre employeur.

Conseil : Si vous avez plusieurs emplois, tenez compte de votre revenu total lorsque vous remplissez les formulaires TD1. Cela permet de vous assurer que suffisamment d'impôt est prélevé et d'éviter d'avoir à payer des impôts supplémentaires plus tard.

Le feuillet T4 est un document que votre employeur vous remet. C'est un résumé de vos revenus, des impôts et autres montants retenus durant l'année. Il est essentiel pour produire vos déclarations de revenus. Si vous avez travaillé pour plusieurs employeurs pendant l'année, vous recevrez un feuillet T4 de chaque employeur. Vous devez inclure les renseignements de tous vos feuillets T4 lorsque vous produisez votre déclaration de revenus.

Suivre des études postsecondaires

Si vous êtes inscrit à des études postsecondaires, vous pourriez demander des déductions et des crédits, et déclarer certaines dépenses dans votre déclaration de revenus pour réduire l'impôt que vous devez payer. Par exemple :

Vous pouvez demander le crédit d'impôt pour frais de scolarité pour réduire ce montant, ou transférer un montant à l'un de vos parents ou grands-parents, ou à votre conjoint, pour réduire ses impôts. Vous pouvez aussi reporter tout montant inutilisé. Tout le monde y gagne!

Vous avez déménagé pour les études ou le travail? Vous pourriez déduire vos frais de déménagement si votre nouveau logement est situé à au moins 40 km de votre nouveau lieu d'études ou de travail.

Acheter ou rénover une habitation, ou épargner pour en avoir une

L'achat d'une première habitation peut sembler difficile sur le plan financier. Toutefois, une bonne planification peut vous aider à commencer. Par exemple, vous pouvez épargner à l'aide de régimes enregistrés.

Épargne et achat

Le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) permet aux personnes admissibles d'épargner à l'abri de l'impôt pour acheter ou faire construire une première habitation admissible. Vous pouvez cotiser à votre CELIAPP ou y transférer jusqu'à 8 000 $ par an de votre régime enregistré d'épargne-retraite (REER), pour un maximum à vie de 40 000 $. Le régime d'accession à la propriété (RAP) permet aux acheteurs d'une première habitation de retirer jusqu'à 60 000 $ de leur REER pour acheter ou faire construire une habitation admissible pour eux-mêmes ou pour une personne en situation de handicap déterminée. Vous pouvez effectuer des retraits d'un REER (dans le cadre du RAP) et d'un CELIAPP pour la même propriété si vous respectez les conditions au moment de chaque retrait.

Nouveau : Le remboursement de la TPS/TVH pour les acheteurs d'une première habitation proposé éliminerait la TPS (ou la portion fédérale de la TVH) sur les habitations neuves valant jusqu'à 1 million de dollars pour les acheteurs admissibles. Il permettrait aussi de réduire l'impôt à payer sur une habitation neuve valant entre 1 million et 1,5 million de dollars.

Rénovations

Si vous effectuez des rénovations pour vivre en famille, vous pourriez avoir droit au crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles. Vous pouvez demander jusqu'à 50 000 $ en coûts de rénovation admissibles pour l'ajout d'une unité secondaire destinée à un proche âgé ou en situation de handicap. Les travaux doivent être terminés durant l'année d'imposition.

Changer son état civil

Votre état civil a changé? Vous devez en informer l'ARC avant la fin du mois suivant le changement. Par exemple, si votre état civil a changé en mars, vous devez en informer l'ARC avant la fin du mois d'avril.

Informez l'ARC si vous :

vous êtes marié;

êtes devenu conjoint de fait;

êtes séparé depuis plus de 90 jours (en raison de la rupture de la relation);

avez divorcé;

avez perdu votre époux ou épouse.

Accueillir un enfant

Si vous attendez ou venez d'accueillir un enfant, vous pourriez avoir droit à plusieurs prestations et crédits. Vous pourriez aussi devoir tenir compte de modifications fiscales.

Grâce à la demande de prestations automatisée (DPA), vous pouvez automatiquement demander l'allocation canadienne pour enfants (ACE) lorsque vous enregistrez la naissance de votre nouveau-né. Si vous vivez dans une province ou un territoire qui offre la DPA, vous devez simplement autoriser le partage de vos renseignements à l'ARC lors de l'enregistrement de la naissance. Vous pouvez aussi demander l'ACE dans Mon dossier ou en remplissant le formulaire RC66, Demande de l'allocation canadienne pour enfants. Pour en savoir plus, allez à Aperçu des prestations pour enfants et familles.

Il n'est jamais trop tôt pour commencer à épargner pour les études de votre enfant en cotisant à un régime enregistré d'épargne-études (REEE). Des programmes comme la subvention canadienne pour l'épargne-études et le bon d'études canadien sont d'autres raisons d'ouvrir un REEE pour votre enfant. Ces programmes peuvent offrir des incitatifs pour utiliser un REEE et épargner pour les études postsecondaires d'un enfant.

Avoir 65 ans ou plus

Lorsque vous entamez cette nouvelle étape de votre vie, il est important que vous gardiez une bonne maîtrise de vos impôts! La retraite, la pension ou un déménagement vers un endroit plus chaud peuvent avoir une incidence sur votre situation fiscale. La page Impôts quand vous prenez votre retraite ou atteignez 65 ans est un bon point de départ!

Lorsque vous produisez une déclaration de revenus, nous déterminons votre admissibilité aux prestations et aux crédits. Produire votre déclaration à temps vous permet de recevoir vos versements sans interruption :

Le crédit pour la TPS/TVH est un versement trimestriel non imposable pour les personnes à revenu faible ou modeste. Il peut comprendre un montant provincial ou territorial connexe.

Le supplément de revenu garanti est une prestation mensuelle non imposable pour les personnes à faible revenu qui reçoivent la pension de la Sécurité de la vieillesse et vivent au Canada.

Vous pourriez demander des déductions et des crédits, et déclarer certaines dépenses dans votre déclaration de revenus pour réduire l'impôt que vous devez payer. Cela peut inclure le montant en raison de l'âge , le crédit d'impôt pour personnes handicapées, le crédit canadien pour aidant naturel, les frais médicaux et les dépenses pour l'accessibilité domiciliaire. Découvrez ce que vous pouvez demander à la page Demander des déductions, des crédits et des dépenses.

N'oubliez pas que vous et votre époux (ou conjoint de fait) pourriez fractionner votre revenu de pension admissible si vous répondez aux exigences.

Gérer les impôts après un décès

Lorsqu'une personne décède, il peut être difficile de gérer ses obligations fiscales. Les étapes clés ci-dessous peuvent faciliter ce processus :

Informer l'ARC de la date du décès et annuler ou transférer les versements de prestations. Vous pourriez aussi demander la prestation de décès du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec.

Fournir à l'ARC un certificat de décès et des documents qui prouvent que vous êtes autorisé à agir au nom de la personne, si vous êtes l'exécuteur testamentaire ou le représentant légal.

Produire la déclaration finale pour le revenu gagné jusqu'à la date du décès, les déclarations facultatives et toute déclaration des années précédentes qui n'a pas été produite. Si la succession gagne un revenu après le décès, produire également une déclaration T3. Assurez-vous que les impôts dus sont payés avant la date limite.

Demander un certificat de décharge à l'ARC avant de distribuer les actifs de la succession. Cela permet de s'assurer que toutes les questions fiscales sont réglées.

L'ARC offre des outils pour vous aider à comprendre les impôts, à vous renseigner sur le sujet et à respecter vos obligations fiscales, quelle que soit l'étape de votre vie. Découvrez la page Les événements de la vie et les impôts, une campagne innovante qui illustre la façon dont les événements de la vie et les impôts coïncident.

Si vous avez besoin d'aide pour produire votre déclaration de revenus, et que vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, vous pourriez faire faire vos impôts à un comptoir d'impôts gratuit. Pour vérifier votre admissibilité et trouver un comptoir d'impôts, allez à Comptoirs d'impôts gratuits.

Vous pouvez aussi écouter le balado officiel de l'ARC, Impôlogie, pour tout savoir sur les impôts, surtout si vous êtes un nouvel arrivant, si vous avez obtenu votre premier emploi, si vous étudiez ou si vous êtes un nouveau parent. Vous en avez déjà assez à faire pour vous adapter à ces nouveaux rôles, alors laissez-nous vous aider à simplifier vos impôts et à vous aider à vous sentir en confiance.

Écoutez les épisodes suivants :

Personne-ressource

Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

613-948-8366

[email protected]

Soyez branché

Suivez l'Agence sur Facebook.

Suivez l'Agence sur X - @AgenceRevCan

Suivez l'Agence sur LinkedIn

Suivez l'Agence sur Instagram

Abonnez-vous à une liste d'envoi électronique de l'Agence

Ajoutez nos fils RSS à votre lecteur de nouvelles

Visionner nos vidéos sur l'impôt sur YouTube

Écoutez notre balado Impôlogie

SOURCE Agence du revenu du Canada